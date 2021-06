Nghệ An quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Vinh vào 0 giờ ngày 19/6

Trên cơ sở thực tế và báo cáo của ngành Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung quyết định, từ 0h ngày 19/6 thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Công an tỉnh Nghệ An lập các chốt tại các cửa ngõ TP. Vinh để kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Thống nhất tổ chức xét nghiệm sàng lọc thông qua test nhanh trên địa bàn TP. Vinh với tinh thần càng nhanh càng tốt. TP. Vinh chủ động xây dựng phương án, đối tượng, phối hợp với ngành Y tế, tập trung đủ nhân lực, vật lực để thực hiện nhiệm vụ này, tối đa thực hiện trong 2 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp.

Đặc biệt, phải tập trung test nhanh cho người dân trong vòng bán kính 300m tại ngã 3 giao nhau giữa đường Phạm Đình Toái và Hà Huy Tập (TP Vinh). Nhiệm vụ này phải thực hiện xong ngay trong đêm 18/6.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến sớm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Đối với huyện Diễn Châu thì vẫn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại 6 xã: Minh Châu, Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim; các xã còn lại thì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh báo cáo tình hình dịch COVID-19.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, cách ly tại nhà những công dân TP. Vinh trở về trên địa bàn từ ngày 18/6/2021. Những trường hợp về trước ngày 18/6 thì yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và thường xuyên theo dõi sức khỏe.

Hiện, toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, các ca bệnh tại TP. Vinh là phức tạp nhất, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, lây nhiễm rất nhanh.