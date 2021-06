Nghệ An xác định được 5 nguồn lây nhiễm của 20 ca dương tính SARS-CoV-2

Chiều 18/6, tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, PGS,TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 20 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, các ca bệnh tại TP. Vinh là phức tạp nhất, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, lây nhiễm là rất nhanh.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 nguồn lây nhiễm. Nguồn thứ 1 từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông qua ca bệnh 10732 làm nghề gội đầu ở trọ tại phường Hà Huy Tập (TP. Vinh); Nguồn thứ 2 là ca bệnh 11440 nhân viên ngân hàng tại phường Hưng Dũng, Nguồn thứ 3 là ổ dịch tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu; Nguồn thứ 4 là ca bệnh nhân viên y tế Bệnh viện Tâm Thần; Nguồn thứ 5 là 2 ca bệnh từ Bắc Giang về trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ.

Ngành Y tế Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng dịch.

TP. Vinh đang khẩn trương trong việc điều tra truy vết, khoanh vùng, cách ly các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh. Bên cạnh đó, tiến hành xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn toàn thành phố theo cách mỗi gia đình chọn 1 người có nguy cơ cao nhất để test. Công việc này phải làm nhanh, tốt nhất là trong 1 ngày, không nên để quá ngày thứ 3.

Như Tiền Phong đưa tin, trên cơ sở thực tế và báo cáo của ngành Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung quyết định, từ 0h ngày 19/6 thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.