Nghệ An: Nữ tài xế đâm loạn xạ nhiều xe trên đường nghi nhầm chân ga

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng từ gara nội thất lùi nhanh ra ngoài, trúng 2 người đi xe máy, tông liên tiếp 2 xe máy khác và một ô tô đang đỗ bên đường.

Vụ việc khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy. Vụ tai nạn đã làm một người bị thương nhẹ.

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn khiến cho nhiều phương tiện bị hư hỏng

Sau khi chiếc xe dừng lại, từ ghế lái, một tài xế nữ bước ra. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Được biết, vụ tai nạn giữa ô tô và hàng loạt xe máy xảy ra vào đầu giờ chiều 18/12 trên đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An. Khu vực xảy ra tai nạn được cho là gần với trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, người phụ nữ khi lùi xe từ gara ra có thể đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe mất lái, gây tai nạn liên hoàn.