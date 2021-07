Nghệ An đã có 85 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh minh họa

Sáng 22/7/2021, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 21/7 đến 7h00 ngày 22/7), Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp mới dương tính với COVID-19. Trong đó có 3 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước và 01 trường hợp lái xe đường dài đi ngang qua. Cụ thể như sau:

1. Bệnh nhân L.T.D, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, Yên Thành (Nghệ An). Bệnh nhân là F1 và là con của bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 19/7, bệnh nhân cùng người nhà đi từ Thuận An, Bình Dương về, được cách ly tại Trường mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SAR-COV-2.

2. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1992. Nghề nghiệp: tự do. Địa chỉ: xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 19/7, bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về, được cách ly tại Trường mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xn khẳng định dương tính với vi rút SAR-COV-2.

3. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1992. Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân đi cùng xe và là F1 của bệnh nhân H.V.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 19/7, bệnh nhân được cách ly tại TTYT Quỳnh Lưu (Nghệ An), được làm xét nghiệm RT-PCR lần 1 âm tính. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm lần 2. Sáng 22/7, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

4. Bệnh nhân L.V.Ch, nam, sinh 1966. Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ: Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. BN chở hàng chạy tuyến Tiền Giang - Lạng Sơn. Lúc 15h45 ngày 21/7, bệnh nhân đến Bệnh viện ĐK Minh An, Quỳnh Lưu làm test nhanh COVID -19 để đi Lạng Sơn, kết quả test nhanh dương tính 2 lần. Bệnh nhân được cách ly ngay sau đó tại Bệnh viện ĐK Minh An và lấy mẫu gửi CDC Nghệ An. Sáng 22/7, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Xét nghiệm SARS-COV-2 khẳng định tại CDC Nghệ An.

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 181 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 13 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 20, Kỳ Sơn: 09 ca, Quỳnh Lưu: 10, Yên Thành: 09, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã được công bố khỏi bệnh, ra viện: 85 bệnh nhân; Số bệnh nhân chuyển tuyến Trung ương điều trị: 02 bệnh nhân; Số bệnh nhân hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh: 93 bệnh nhân; Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 01 bệnh nhân.

Trong 12h qua, CDC Nghệ An tiếp nhận 448 mẫu, đã chạy xét nghiệm 448 mẫu, phát hiện 4 ca dương tính (đã thông báo ở trên) 444 mẫu còn lại có kết quả Âm tính với vi rút SARS- CoV-2.