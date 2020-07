Nghệ An cách ly tập trung một bác sĩ từng thăm khám cho bệnh nhân 418

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An tối 26/7, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, qua rà soát, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 1.716 người từ Đà Nẵng đến Nghệ An trong vòng 14 ngày qua. Đặc biệt, trong ngày hôm nay có đến hơn 500 người. Những người này được cơ quan y tế giám sát chặt chẽ, yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Cũng trong tối nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với một trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Đà Nẵng. Kết quả lần 1 cho thấy, người này âm tính với nCoV-2.

"Đây là một nữ cán bộ y tế 25 tuổi, quê ở xã Viên Thành, hiện làm việc ở Bệnh viện Hải Châu, Đà Nẵng. Sáng nay, sau khi Bộ Y tế công bố "ca bệnh 418", chị này chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung", một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Thành cho hay.

Người nhà "bệnh nhân 418" được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung trưa 26/7. Ảnh: Đắc Thành

Cụ thể, theo báo Pháp luật TPHCM, sáng 21-7, BS Đặng Thị L. (25 tuổi) là người trực tiếp khám cho bệnh nhân 418. Sau đó, BS L. làm việc bình thường ở Đà Nẵng đến sáng 24-7, BS ra ga Đà Nẵng mua vé tàu SE10 (toa số 6, giường số 9) đi về Ga Si (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Sau đó, người thân đi xe máy đến Ga Si đón BS L. đi về quê nhà xóm 4, xã Viên Thành.

Hiện tình trạng sức khỏe BS L. bình thường không ho, không sốt… BS L. đang được cách ly tại Trung tâm Y tế xã Viên Thành. Hiện công tác khử trùng tại nhà người thân BS L. và Trạm Y tế xã Viên Thành đã được thực hiện.

Tổng hợp