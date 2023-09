Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có công văn thay thế gửi các địa phương, đơn vị về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 13/9, theo nội dung công văn Công an tỉnh Nghệ An đề cập yêu cầu ban quản trị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm. Nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư.

Một căn chung cư mini ở TP Vinh, Nghệ An

Tuy nhiên, sau khi ban hành văn bản, nhận thấy nội dung chỉ đạo trên chưa phù hợp với thực tiễn, Công an tỉnh Nghệ An điều chỉnh nội dung chỉ đạo trên.

Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini bố trí bảo vệ thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để bảo đảm an toàn về cháy, nổ.

Nghệ An bỏ quy định cấm sạc xe điện ở tầng hầm chung cư

Công an tỉnh Nghệ An đang soạn thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.