Mới đây, dư luận xôn xao về vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Nghệ An khiến cháu L.T.K.N. (5 tuổi, ở xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong. Cháu N. là học sinh Trường Mầm non xã Cao Sơn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18/11 vừa qua trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Thời điểm xảy ra sự việc, xe đưa đón học sinh của Trường Mầm non xã Cao Sơn đưa cháu bé N. về nhà ở xóm 1. Cháu bé xuống xe, băng qua đường phía trước đầu xe đưa đón để vào nhà. Đúng lúc này, một xe ô tải đi tới. Do bị lấp bởi chiếc xe khách, tài xế xe tải không kịp xử lý nên tông phải cháu N. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Cháu bé vừa bước xuống xe đưa đón, sang đường để về nhà thì bị ô tô tải tông trúng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cao Sơn, Trường mầm non xã Cao Sơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Được biết, cháu N. là con thứ 2 trong gia đình. Mẹ N. ở nhà làm ruộng còn bố đi làm ăn xa. Xe đưa đón của Trường Mầm non Cao Sơn là do các phụ huynh hợp đồng thuê nhà xe đưa đón các cháu đi học hàng ngày.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.