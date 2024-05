Thái Bình: Cháu bé 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón

Tối 29/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lãnh đạo đã nhận được thông tin về trường hợp cháu bé học sinh mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Vụ việc xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Theo vị lãnh đạo, ngay sau khi có thông tin trên, đơn vị đã chỉ đạo và cử các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh Thái Bình vào cuộc điều tra, hiện các đơn vị nghiệp vụ này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Hình ảnh chiếc xe ô tô được chia sẻ lên MXH

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh chiếc xe ô tô 29 chỗ ngồi, được Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 đặt tại lô 2021, khu 26ha xã Phú Xuân, TP Thái Bình thuê để đưa đón học sinh bị quên 1 cháu trên xe cả ngày hôm nay.

Cũng với thông tin trên, một phụ huynh chia sẻ: "Bạn G.H được gia đình đăng ký nhà xe của trường đưa đón buổi sáng, chiều nay bố đến lớp đón thì cô giáo bảo nay cháu nghỉ, bố cháu chạy ra xe phá cửa thì thấy con đã nguy kịch bên trong".

Trao đổi nhanh với PV, ông Hoàng Văn Biền - Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - cho biết, cháu bé bị bỏ quên trên xe tại một trường mầm non được xác định đã tử vong.

"Tôi đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để làm rõ sự vụ đau lòng này", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Ngay trong tối nay, Công an tỉnh Thái Bình đã cử lực lượng tới địa bàn để điều tra vụ việc.