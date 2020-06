Nghệ An: Bắt cóc con để đòi nợ bố 6 triệu đồng

Ngày 4/6, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến- Trưởng công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN: 1991, trú tại thôn 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, chiều ngày 28/5 sau khi uống rượu về, Trung nhớ đến khoản nợ 6 triệu đồng mà anh Cao Văn S. (SN: 1991, trú thôn 3, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) đã vay trước đó nhưng không chịu trả.

Tức giận, Trung mượn máy kéo đến nhà anh S. để siết nợ.

Khi đến nơi, không thấy ai ở nhà cũng không thấy tài sản nào đáng giá nên Trung đã ra về. Khi ra ngoài sân, thấy cháu Cao Văn Bảo N. (7 tuổi, con trai anh S.) đang chơi một mình nên Trung đã bắt cháu bé lên xe rồi chở đi.

Trung điện thoại cho anh S. nếu không trả tiền sẽ giết cháu bé.

Ghi chú hình ảnh: Đối tượng Trung tại cơ quan chức năng.

Lo sợ con trai bị đe dọa tính mạng, vợ chồng anh S. trình báo sự việc lên công an địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Anh Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh, phát hiện đối tượng Trung đang đưa cháu N. đến trụ sở UBND xã nên đã phối hợp để giải cứu cháu bé.

Tại hiện trường xác định Trung đang trong trạng thái say rượu, không làm chủ được bản thân. Đối tượng đưa cháu N. đến trụ sở UBND xã rồi liên tục yêu cầu công an xã Long Sơn gọi anh S. đến trả nợ mới thả cháu bé.

Lợi dụng sơ hở, công an đã khống chế đối tượng, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé.

Tại cơ quan chức năng, Trung khai nhận do khó khăn về tài chính. 2 tuần trước, Trung có cho anh S. mượn 6 triệu đồng nhưng đòi không trả nên tức giận. Trong lúc có rượu, Trung nảy sinh ý định bắt cóc con của con nợ để đòi lại số tiền đã cho vay.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Trung theo đúng quy định của pháp luật.

Nhã Hoàng

