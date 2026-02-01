Ngày vía Thần Tài: 5 điều người giàu thật sự làm và 3 điều họ tuyệt đối tránh

Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một điều thú vị: những người thực sự vững vàng về tài chính thường rất bình tĩnh trong ngày này. Họ không vội vàng, không chi theo cảm xúc, và gần như không bao giờ để một ngày quyết định cả năm.

Dưới đây là 5 điều người giàu thật sự làm – và 3 điều họ tuyệt đối tránh trong ngày vía Thần Tài.

5 điều người giàu thật sự làm

1. Họ lập ngân sách trước khi bước ra khỏi nhà

Người giàu không quyết định số tiền mua vàng khi đang đứng trong cửa hàng. Họ đã biết trước:

- Mức chi tối đa là bao nhiêu

- Khoản này chiếm bao nhiêu % tài sản

- Sau khi mua, quỹ dự phòng còn bao nhiêu

Với họ, vàng chỉ là một phần nhỏ trong tổng tài sản, không phải toàn bộ.

2. Họ kiểm kê tài sản trong ngày đó

Thay vì chỉ tập trung vào “mua thêm”, họ nhìn lại tổng thể:

- Tiền mặt còn bao nhiêu?

- Nợ đã giảm được chưa?

- Tỷ lệ tiết kiệm đạt mục tiêu chưa?

Ngày vía Thần Tài với họ giống một ngày “soi lại tài chính” hơn là ngày tiêu tiền.

3. Họ giữ tỷ lệ phân bổ hợp lý

Người có nền tảng tài chính tốt thường không dồn quá nhiều tiền vào một loại tài sản.

Họ có thể mua vàng, nhưng song song vẫn có:

- Quỹ khẩn cấp 6–12 tháng

- Tiết kiệm có kỳ hạn

- Đầu tư dài hạn

- Bảo hiểm bảo vệ

Vàng chỉ là một công cụ, không phải chiếc phao duy nhất.

4. Họ tăng tích lũy đều đặn, không phụ thuộc một ngày

Người giàu không chờ đến ngày vía Thần Tài mới nghĩ đến chuyện tích lũy.

Họ có thói quen:

- Trích tiền tiết kiệm tự động mỗi tháng

- Tăng mức tiết kiệm khi thu nhập tăng

- Kiểm soát chi tiêu nhỏ lẻ

Với họ, lộc không nằm ở một buổi sáng. Lộc nằm ở 12 tháng kỷ luật.

5. Họ bình tĩnh giữa đám đông

Khi giá vàng tăng nhanh, nhiều người dễ hoảng sợ mua theo. Nhưng người giàu hiểu rõ:

- Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của tài chính.

- Họ sẵn sàng không mua nếu giá không hợp lý. Hoặc mua ít hơn dự định nếu thấy chưa phù hợp.

- Sự bình tĩnh đó chính là lợi thế lớn nhất.

3 điều người giàu tuyệt đối tránh

1. Không vay tiền để “mở lộc”

Họ không bao giờ vay tiêu dùng hay quẹt thẻ tín dụng chỉ để mua vàng cho đúng ngày. Nếu phải trả lãi, thì khoản “lộc” đó đã âm ngay từ đầu.

2. Không chi vượt khả năng để giữ thể diện

Người giàu không mua nhiều hơn chỉ vì người khác mua nhiều. Họ không chứng minh tài chính bằng số chỉ vàng. Họ chứng minh bằng sự ổn định lâu dài.

3. Không tin một ngày quyết định cả năm

Họ hiểu rằng:

- Một quyết định đúng cần được lặp lại nhiều lần

- Một ngày may mắn không thay thế được kỷ luật hàng tháng

- Sự bền bỉ quan trọng hơn sự bùng nổ

Vì vậy, họ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào một ngày duy nhất.

Bài học thật sự từ ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài có thể là một mốc đẹp để bắt đầu lại kế hoạch tài chính. Nhưng với người giàu thật sự, điều quan trọng không phải là “mua bao nhiêu”.

Điều quan trọng là:

- Sau ngày đó, bạn có giữ được kỷ luật không?

- Bạn có tăng được tỷ lệ tiết kiệm không?

- Bạn có xử lý nợ và củng cố quỹ dự phòng không?

Lộc không đến từ việc chen lấn giữa đám đông. Lộc đến từ sự tỉnh táo khi người khác đang nóng vội. Giữ được bình tĩnh trong ngày náo nhiệt nhất - đó mới là dấu hiệu của một nền tài chính vững vàng.