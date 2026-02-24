Theo tín ngưỡng dân gian, thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải và tài lộc. Hình ảnh thần Tài thường gắn với tay cầm vàng bạc, khuôn mặt phúc hậu, biểu trưng cho sự sung túc và thịnh vượng.

Chính vì vậy, ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) trở thành dịp quan trọng đối với giới kinh doanh, buôn bán. Một trong những phong tục nổi bật nhất trong ngày này là mua vàng để cầu may mắn, tài lộc. Dần dần, không chỉ người kinh doanh mà nhiều người dân khác cũng có tâm lý mua vàng vào ngày vía thần Tài và xu hướng này ngày càng lan rộng.

Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, do nhu cầu mua vàng tăng vọt nên vào ngày vía thần Tài, giá vàng thường lên cao. Chính vì thế nhiều người có ý định bán vàng để chốt lời, hưởng lãi nhiều hơn ngày thường.

Trả lời câu hỏi ngày vía thần Tài có nên bán vàng không, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu người giữ vàng đã mua ở thời điểm giá thấp thì hoàn toàn có thể bán ra vào ngày này để chốt lời. Tuy nhiên, việc bán ra cũng phải đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận nhất định, quanh ngưỡng sinh lời 30% so với giá mua ban đầu, như thế mới tối ưu tốt nhất lợi nhuận.

Giá vàng thường tăng rất mạnh trong ngày vía thần Tài, nhiều người băn khoăn có nên bán vàng để chốt lời? (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Ở góc nhìn kinh doanh, vàng vẫn được coi là một thứ tài sản có giá trị. Nhiều người đổ xô đi mua vàng vào ngày vía thần Tài, vừa để cầu may mắn, vừa coi là một hình thức tiết kiệm đầu năm. Tuy nhiên, thông thường, sau ngày vía thần Tài, giá vàng thường giảm sâu do nguồn cầu không còn tăng đột biến. Lúc này, người mua vàng giá cao dịp vía thần Tài có khả năng phải chịu lỗ ngay sau đó. Trong khi đó, những người lỡ bán ra thì cũng không còn cơ hội chốt lời cao.

Do vậy, trong ngày vía thần Tài, nếu không có nhu cầu nắm giữ vàng, hoặc muốn hưởng lãi tốt hơn thì người dân vẫn nên bán vàng.

Ông Hiếu cũng khuyến cáo người dân không nên mua quá nhiều vàng vào đúng ngày vía thần Tài. Những ai muốn mua để cầu may thì có thể mua một lượng ít, mua tượng trưng, không nhất thiết phải mua số lượng lớn. Còn người dân mua để đầu tư, hay mua lượng lớn để tích trữ thì không nên.

Ngày vía thần Tài bán vàng có sao không?

Nhiều người hiện có tâm lý tuy muốn bán vàng vào ngày vía thần Tài để hưởng lợi nhuận tốt nhưng lại sợ vướng phải điều "đại kỵ", đó là bán may mắn, tài lộc đầu năm đi. Chính vì thế, họ vẫn kiêng dè trong việc bán vàng vào ngày vía thần Tài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, điều này không hề có cơ sở.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nêu quan điểm: việc mua vàng vào ngày vía thần Tài chỉ là tín ngưỡng, thói quen của người Việt Nam và khi đã tin thì người ta sẽ cho là đúng, dù không có gì để chứng minh. Hiện cũng không có cơ sở nào để nói người mua vàng vào đúng dịp vía thần Tài sẽ có nhiều tài lộc, may mắn, còn người bán vàng thì sẽ ngược lại.

Ngoài ra, câu chuyện mua vàng ngày vía thần Tài nhiều khi còn được giới buôn bán lợi dụng để quảng bá, hút khách. Vì thế, nếu không tỉnh táo, người dân dễ bị cuốn theo và thường có tâm lý chỉ muốn mua chứ không muốn bán.

Đồng quan điểm, theo chuyên gia Phan Dũng Khánh, việc mua hay bán vàng trong ngày vía thần Tài chỉ là quan niệm của từng người. Hơn nữa, dựa theo tín ngưỡng dân gian thì thần Tài là tiền vào chứ không phải tiền ra, việc đi mua vàng lại chính là chi tiền ra. Còn nếu nhìn từ góc độ người bán, nếu là may mắn thì không lẽ người bán lại bán sự may mắn cho người khác?

Chính vì vậy ông Khánh khuyến cáo người dân nên cẩn trọng bởi giá vàng thường tăng trong những ngày đó nên nếu mua thì mua trước ngày vía thần Tài rồi nắm giữ trung hạn. Hoặc cũng có thể mua vàng trước rồi đợi đến ngày vía thần Tài thì bán vàng, lúc đó để tiền vào gia chủ mới đúng.

Ông Khánh cho rằng, nếu nghĩ theo cách này, người dân vừa đỡ phải xếp hàng, vừa được hưởng lợi vì giá được đẩy lên vào ngày thần Tài nên bán dễ có lời hơn.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, quyết định mua hay bán vàng trong ngày tía thần Tài tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Người dân cần làm rõ việc mua vàng là lựa chọn đầu tư hay đây là một dịp để lấy may. Nếu chỉ để lấy may thì chỉ mua với số lượng ít và lời lãi không tính đến. Còn nếu mua để đầu tư, phải xét đến đầu tư ngắn hay đầu tư dài.

Nguyên tắc của đầu tư là khi nào rẻ thì mua chứ không nhất thiết phải vào ngày vía thần Tài, thậm chí không nên mua ngày này vì giá sẽ rất đắt đỏ. Còn với những người kinh doanh ngắn hạn, thậm chí họ còn bán vàng trong ngày vía thần Tài, sau đó họ mua lại.

Như vậy tùy vào góc nhìn thì mỗi người sẽ có quyết định riêng, phù hợp với hoàn cảnh của mình.