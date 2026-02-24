3 kiểu người càng cố mua vàng ngày Thần Tài, càng thiệt!

Cứ mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng âm lịch - ngày vía Thần Tài, nhiều người lại rủ nhau đi mua vàng với hy vọng “lấy vía” may mắn cho cả năm. Với không ít người, đây là một nghi thức đầu năm mang ý nghĩa tinh thần tích cực. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực sự phù hợp để mua vàng vào ngày này. Dưới đây là 3 kiểu người nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền, không phải vì kiêng kỵ, mà vì sự phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu tài chính của chính mình.

1. Người mua vàng theo phong trào, không hiểu mình đang mua gì

Có một kiểu người thấy bạn bè xếp hàng mua vàng thì cũng đi theo, thấy mạng xã hội rộn ràng thì sợ mình “thiếu sót” điều gì đó nếu không tham gia. Quyết định mua vàng lúc này không xuất phát từ kế hoạch cá nhân mà từ tâm lý đám đông.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vấn đề ở đây không phải là mua vàng là sai, mà là mua trong trạng thái mơ hồ, không biết mình mua để làm gì, không biết loại vàng mình chọn có phù hợp với nhu cầu hay không và sai lầm hơn cả là mua vàng mà không cân nhắc khả năng hiện tại. Khi một quyết định tài chính được đưa ra chỉ vì “ai cũng làm vậy”, rất dễ dẫn đến cảm giác hối tiếc sau đó.

Nếu bạn thuộc nhóm này, có lẽ điều nên làm trước tiên không phải là xếp hàng mua vàng, mà là tự hỏi: mình có thực sự cần mua vàng không? Nếu câu trả lời là “không chắc”, thì đừng cố, bởi may mắn chưa bao giờ đến từ sự vội vàng.

2. Người đang áp lực tài chính nhưng vẫn cố mua vàng cho bằng được

Có những người đầu năm đã phải xoay xở đủ khoản: tiền nhà, tiền học, tiền trả nợ, chi tiêu sinh hoạt… Dòng tiền chưa ổn định, quỹ dự phòng chưa có, nhưng vì muốn mua vàng lấy may nên vẫn cố trích một khoản để mua cho yên tâm.

Thực tế, vàng ngày vía Thần Tài với nhiều người chỉ mang tính biểu tượng. Một chỉ vàng hay một miếng vàng nhỏ không tự động giúp tài chính khởi sắc nếu bản thân vẫn đang mất cân đối thu - chi. Trong khi đó, việc dùng số tiền vốn đã hạn hẹp để mua vàng có thể khiến bạn thiếu hụt cho những nhu cầu thiết yếu hơn.

Trong trường hợp này, điều quan trọng không phải là có mua vàng hay không, mà là ưu tiên đúng thứ tự. Nếu tài chính đang căng, việc xây dựng quỹ dự phòng, trả bớt nợ hoặc ổn định thu nhập sẽ mang lại “vía” an tâm thực tế hơn nhiều. Khi nền tảng vững vàng rồi, bạn hoàn toàn có thể chọn mua vàng vào thời điểm khác, không nhất thiết phải là đúng ngày Thần Tài.

3. Người coi việc mua vàng như “phép màu” thay cho kế hoạch tài chính

Một số người đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc mua vàng ngày vía Thần Tài, xem đó như một cách “mở khóa tài lộc” cho cả năm. Họ tin rằng chỉ cần có vàng đầu năm thì tiền bạc sẽ tự tìm đến, trong khi bản thân không thay đổi cách quản lý chi tiêu hay tư duy tài chính.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vàng có thể là một kênh tích trữ giá trị, có thể là một biểu tượng may mắn, nhưng nó không thể thay thế việc học cách quản lý tiền, nâng cao kỹ năng hay tìm kiếm cơ hội gia tăng thu nhập.

Nếu bạn mua vàng với tâm thế “mua lấy may, còn lại tính sau”, rất dễ rơi vào trạng thái thụ động. Trong khi đó, tài chính cá nhân là một hành trình dài, đòi hỏi sự chủ động và nhất quán. Một năm tài lộc không bắt đầu từ một giao dịch, mà từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn.

Thế nên thay vì hỏi “có nên mua vàng ngày vía Thần Tài không?”, có lẽ câu hỏi đúng hơn là: “Việc này có phù hợp với tình hình tài chính và mục tiêu của mình không?”. Khi bạn trả lời được câu hỏi đó một cách tỉnh táo, thì dù có mua hay không, bạn vẫn đang bắt đầu năm mới bằng một quyết định có trách nhiệm. Và đôi khi, đó mới chính là “vía Thần Tài” thực sự.