Ngay lối vào Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, mỗi người ghé thăm được trao một tấm thẻ giấy can mang dáng dấp như lá sớ, kèm theo một lời dặn dò: Hãy mang “cô ấy” đi cùng suốt cuộc hành trình. Trên tấm thẻ là câu chuyện về một người phụ nữ từng xuất hiện trên mặt báo sau một vụ án mạng. Cầm mảnh giấy trên tay, người xem bước chậm qua từng gian phòng rồi dừng lại trước tâm điểm của không gian: Chiếc bát giấy bồi màu trắng khổng lồ mang tên “Một Bát Thương”.

Trên thành bát lấy cảm hứng từ gốm Bát Tràng truyền thống, hàng trăm dòng chữ viết tay nối tiếp nhau ghi lại tuổi tác và những mảnh thông tin ít ỏi còn sót lại. Có người lưu đủ họ tên, có người chỉ còn lại vài chữ cái viết tắt, và không ít dòng vỏn vẹn ba chữ: “Không rõ tên”. Mỗi màu mực trên bát lại là một chỉ dấu về nơi họ đã trút hơi thở cuối cùng từ nơi công cộng, nhà người thân, cho đến chính căn nhà của họ.

Phía sau tấm màn “nóng giận nhất thời”

346 cái tên trên thành bát không phải là một danh sách được dựng lên từ trí tưởng tượng. Đó là kết quả từ Lethal Love: Femicide in Vietnam - công trình nghiên cứu hệ thống đầu tiên của Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), do Pauline Oosterhoff và Hoàng Tú Anh thực hiện dựa trên dữ liệu báo chí điện tử giai đoạn 2018-2024. Phía sau con số ấy là một thực tế nhức nhối: 235 vụ việc xảy ra ngay tại chính căn nhà của nạn nhân, và gần 90% kẻ thủ ác từng là chồng, bạn đời hoặc người cũ của họ.

Đằng sau những dòng tin tức ngắn ngủi ấy là một sự thật thường bị che khuất. Truyền thông khi đưa tin hay quy kết bi kịch về một "cơn ghen mù quáng" hay "phút giận mất khôn". Thế nhưng, lần giở lại từng mẩu đời, các nhà nghiên cứu nhận ra cái chết hiếm khi bắt đầu từ sự bộc phát. Nó là nấc thang cuối cùng của một chuỗi dài bị kiểm soát, cô lập và đe dọa âm ỉ - những năm tháng bạo lực diễn ra trong lặng câm mà người ngoài hiếm khi tường tận.

Bức tranh ấy càng đáng suy ngẫm hơn khi số liệu chính thức về các vụ bạo lực gây chết người chưa từng được thống kê và công bố một cách toàn diện. Điều đó khiến bức tường phòng ngừa càng thêm mong manh. 346 trường hợp chỉ là bề nổi được báo chí ghi lại; và rất có thể, còn vô số mảnh đời khác đã trôi đi vào quên lãng mà không một dòng tin nào kịp nhắc tới.

Biểu tượng của sự chở che và tiễn biệt

Vì sao lại là chiếc bát cơm?

Câu trả lời nằm ở chính thân phận người phụ nữ. Từ gieo mạ, gặt lúa đến nấu từng bữa cơm dẻo, dọn từng mâm cơm sum vầy, họ là những người giữ ấm mái nhà bằng thứ "lao động chăm sóc vô hình" lặp đi lặp lại mỗi ngày, lặng lẽ và không được trả công.

Nhưng cũng chính chiếc bát ấy, khi lật ngược lại ở một ngã rẽ đau thương, lại trở thành vật tiễn biệt: Bát cơm quả trứng với đôi đũa dựng ngược đặt bên người vừa nằm xuống, hay bát gạo cắm nén hương nghi ngút khói. Một vật dụng thân thuộc đến thắt lòng, đi cùng người phụ nữ từ hơi ấm bữa cơm gia đình cho đến nốt lặng cuối cùng của một kiếp người. Nơi an toàn nhất đôi khi lại là nơi ẩn chứa những bi kịch đau đớn nhất.

Tấm thẻ “mang cô ấy theo”

Điều khiến nơi này khác với những buổi xem tranh thông thường là bạn không đứng ngoài. Ở đầu hành trình, mỗi người được lấy một tấm thẻ giấy can, và được dặn mang "cô ấy" theo suốt buổi xem. Bạn đi hết các tác phẩm, tìm tên cô ấy trên chiếc bát lớn, rồi viết một lời nguyện ước và treo lên bức tường ở lối ra.

Bức tường ấy là cảnh khiến nhiều người đứng nhìn thật lâu: Hàng trăm tấm thẻ xanh, trắng chen nhau, buộc bằng sợi rơm, buông xuống như một cơn mưa giấy. Mỗi tấm thẻ là một cái tên, một lời nhắn. Có lẽ không nhiều nơi cho phép người xa lạ làm một việc nhỏ như vậy cho một người họ chưa từng gặp.

Ở một góc khác, có những phiến gốm làm từ đất sét Bát Tràng, lưu giữ dấu lưng của những người phụ nữ như một cách ghi lại trải nghiệm và những tổn thương khó nhìn thấy. Một góc nữa chiếu bộ phim ngắn tám phút tên Lửa còn. Trong phim, những người phụ nữ làm nhiều nghề khác nhau cùng kể về bạo lực từ vị trí của mình: Người sống sót, luật sư, nhà báo, nhà nghiên cứu, người bảo vệ quyền trẻ em, nhân viên công tác xã hội. Mỗi chị tự dựng bối cảnh của mình từ lụa, gỗ, một chiếc ghế nhỏ, hương và một chiếc bát Bát Tràng, và hoàn toàn tự quyết định mình muốn bộc lộ bao nhiêu. Vì nội dung có phần nặng nề nên phòng chiếu chỉ dành cho khán giả từ 16 tuổi.

Điều thấy ấm lòng là những người phụ nữ ấy không chỉ là "nhân vật". Trong thời gian trưng bày, những chị đã cùng thực hiện các tấm lưng và chiếc bát sẽ có mặt để hướng dẫn các tour tham quan. Nghĩa là câu chuyện được kể bởi chính người trong cuộc, không ai kể thay họ.

Rồi chiếc bát sẽ đi về đâu?

Được kết lại bằng giấy bồi như một món đồ vàng mã, khi triển lãm khép lại, chiếc bát lớn sẽ được hóa tại một ngôi chùa. Trong làn khói hương, một nhà sư sẽ đọc to, chậm rãi từng cái tên trong số 346 người phụ nữ ấy. Với những cuộc đời từng bị thu lại thành một mẩu tin ngắn ngủi trên báo rồi chìm vào quên lãng, đó có lẽ là điều dịu dàng và tôn nghiêm nhất mà những người ở lại có thể làm cho họ.

Rời khỏi căn phòng, câu hỏi để lại có lẽ rất giản dị nhưng đầy day dứt: Ở quanh mình, có ai đang phải chịu đựng bạo lực trong lặng câm không? Và nếu có, mình sẽ làm gì cho họ?

Thông tin triển lãm: Tác phẩm: Một bát thương / A Bowl of Love Địa điểm: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Mở cửa tự do từ 8h00 – 17h00 hàng ngày, đến hết 30/11/2026). Lưu ý: Nội dung mang chiều sâu tâm lý; phòng chiếu phim chỉ dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên. Các đường dây nóng hỗ trợ khi bạn hoặc người thân cần giúp đỡ: 111: Đường dây nóng Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 117: Đường dây nóng Hỗ trợ & Bảo vệ Phụ nữ 0943.111.967: Hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới (Tổ chức Hagar Quốc tế) 1900 969 680 (Miền Bắc) / 0919.480.908 (Miền Nam): Nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị bạo lực tamsubantre.org: Kênh tư vấn tâm lý trực tuyến



