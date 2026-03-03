Ngay trước ăn hỏi, thông gia nghèo hẹn gặp rồi đặt lên bàn phong bì dày cộp đề nghị: “Chúng tôi cần anh chị diễn chút”

Tôi từng nghĩ mình là người thực tế. Con gái lấy chồng, điều đầu tiên tôi nhìn không phải gia thế, mà là nhân cách và chí tiến thủ của cậu trai ấy. Nhưng nói thật, khi biết gia đình bên đó “nghèo thật sự”, tôi đã lo.

Nhà tôi không giàu có gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, có chút của để dành. Còn bên ấy, lần đầu sang chơi, tôi thấy căn nhà cấp bốn cũ kỹ, đồ đạc giản dị. Mẹ cậu ấy làm may gia công, bố làm thợ cơ khí. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ, có phần dè dặt.

Tôi về nhà bảo chồng: “Nghèo thì sợ con mình khổ”. Nhưng rồi tôi lại nhớ ánh mắt của cậu ấy khi nói về tương lai. Nó bảo: “Nhà con nghèo không có nghĩa sau này con vẫn nghèo. Con sẽ không để vợ con con thiếu thốn”.

Câu đó làm tôi suy nghĩ.

Tôi và chồng quyết định thử thách đôi trẻ một thời gian, không cấm cản, nhưng cũng không ủng hộ quá mức. Tôi bảo con gái: “Nếu con chọn, con phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình”. Hai năm trôi qua, chúng vẫn bên nhau, không đòi hỏi, không than phiền. Thằng bé đi làm thêm, học thêm chứng chỉ. Con gái tôi cũng tiết kiệm hơn, không còn bốc đồng như trước.

Chính sự kiên định đó khiến tôi mềm lòng.

Hai bên bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến tối hôm trước lễ ăn hỏi. Ông bà thông gia gọi vợ chồng tôi ra quán cà phê gần nhà, nói muốn trao đổi riêng.

Tôi nghĩ chắc họ khó khăn chuyện lễ lạt, nên chủ động nói: “Anh chị đừng áp lực chuyện sính lễ. Quan trọng là các con sống tốt”.

Nhưng họ không trả lời ngay. Ông thông gia đặt lên bàn một phong bì dày cộp. Tôi giật mình.

“Đây là lễ đen theo phong tục. Nhưng chúng tôi có một đề nghị… Chúng tôi cần anh chị diễn một chút”.

Tôi ngơ ngác. Diễn cái gì?

Bà thông gia nhìn tôi, giọng chậm rãi kể về sự thật bấy lâu họ giấu kín, họ không hề nghèo như bề ngoài.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Hóa ra nhiều năm trước, gia đình họ có xưởng sản xuất khá lớn. Nhưng con trai cả ham chơi, đầu tư bừa bãi, báo nợ tiền tỷ. Khi đó, cậu út – tức con rể tương lai của tôi đang học lớp 12.

Ông bà quyết định “mượn nước đẩy thuyền”: công khai tuyên bố vỡ nợ, bán bớt tài sản, nghỉ hưu sớm, chuyển về sống giản dị như bây giờ. Vừa để xử lý hậu quả của con cả, vừa để cậu út không đi vào vết xe đổ. Đồng thời, họ hàng hai bên khi thấy gia đình “khó khăn” cũng tự động bớt dòm ngó, bớt vay mượn, bớt ỷ lại.

“Từ ngày sống như vậy, các con ngoan hẳn. Nó biết quý đồng tiền, biết sợ mất mát, biết lo cho gia đình”, bà thông gia tâm sự.

Tôi im lặng rất lâu.

Ông bà ấy nói sống như vậy bao năm cũng quen. Ngày cưới, họ mong chúng tôi cứ để mọi thứ vừa phải, không để ai biết sự thật. Khi nào các con thực sự vững vàng, họ mới công khai.

Tôi nhìn phong bì trên bàn, tay hơi run. Số tiền ấy không nhỏ. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ không phải là tiền, mà là cách họ dạy con.

Tôi về kể lại với chồng câu chuyện ngỡ hoang đường ấy. Nhà trai sợ chúng tôi thiệt thòi nên đưa sính lễ bằng tiền mặt trước.

Ảnh minh họa

Lễ ăn hỏi hôm sau diễn ra ấm cúng, giản dị đúng như dự tính. Họ hàng hai bên vẫn nghĩ nhà trai khó khăn nhưng có lễ nghĩa, không ai biết câu chuyện phía sau.

Con rể tương lai của tôi vẫn làm việc chăm chỉ như chưa từng biết bí mật đó. Nó nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Con muốn sau này nếu có khá giả, đó là vì con tự làm được, chứ không phải vì con dựa vào bố mẹ”.

Có những gia đình nhiều bí mật nhưng không phải bí mật nào cũng đáng sợ. Có bí mật sinh ra từ sai lầm, nhưng được giữ lại vì tình thương và sự tỉnh táo.

Và với một người mẹ sắp gả con, tôi hiểu mình không thể chọn cho con cuộc đời giàu hay nghèo. Tôi chỉ có thể nhìn vào cách người ta đối diện với biến cố để tin rằng con mình sẽ không bị bỏ lại khi sóng gió ập đến.