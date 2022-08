Ngày tân gia, chồng tuyên bố sang tên sổ đỏ cho tôi khiến cả nhà ngạc nhiên

Sau ngày cưới, chồng bất ngờ nói ra một bí mật giấu kín cả năm nay. Anh nói là 2 năm trước đã mua một mảnh đất, hiện vẫn còn nợ ngân hàng 300 triệu. Chồng bảo khi nào trả hết nợ rồi sẽ tính đến việc xây nhà.



Tôi nói với chồng là tôi cũng có một mảnh đất, được bố mẹ cho trước lúc đi lấy chồng. Nếu chồng cần tiền, tôi có thể bán mảnh đất đó để lấy tiền xây nhà và trả nợ. Chồng bảo đưa anh ấy đi xem mảnh đất mà bố mẹ cho xem có đẹp không. Nếu đẹp hơn đất của chồng mua thì có thể xây nhà trên đó.

Tôi bảo dù đẹp mấy đi nữa cũng không nên xây, tôi sợ chồng phải mang tiếng sống trên đất của bố mẹ vợ. Chồng cười hỏi: "Mảnh đất anh đứng tên, em bỏ tiền xây nhà. Em không sợ thiệt thòi sao?".

Tôi nói vợ chồng xác định cưới là ở cả đời với nhau, ai đứng tên đất mà chẳng được. Nếu ai cũng sợ thiệt thì sao còn là vợ chồng nữa.

Sau 8 tháng ròng rã, cuối cùng ngôi nhà hai tầng của chúng tôi cũng hoàn thành. Sau khi trả nợ các khoản, số tiền bán đất của tôi còn lại 200 triệu, vợ chồng tôi đã lập sổ tiết kiệm, phòng khi có việc cần dùng tới.

Thứ 3 vừa rồi, chúng tôi ăn mừng nhà mới. Sau khi ăn uống xong, còn mỗi anh em trong nhà, chồng tôi nói sẽ sang tên sổ đỏ ngôi nhà cho tôi. Lời chồng nói làm tôi và mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu sao chồng lại nói thế?

Chồng bảo để có thể xây được ngôi nhà to đẹp thế này là do tiền của vợ bỏ ra. Anh ấy thật may mắn lấy được người vợ tốt. Thế nên anh muốn dành cả ngôi nhà này tặng vợ. Tôi cho là chồng đã uống quá chén, nói năng mất kiểm soát nên để mặc anh ấy thích nói gì thì nói.

Thế nhưng anh ấy bảo tôi chuẩn bị giấy tờ tùy thân photo sẵn, để đầu tuần tới anh ấy sẽ đi làm thủ tục. Tôi bảo nhà là của chung, cả hai vợ chồng cùng đứng tên trong sổ đỏ thì hợp lý hơn.

Lời tôi vừa dứt lời thì bố mẹ chồng đồng ý ngay và bảo cứ làm như tôi nói. Nhưng chồng không chịu, anh khăng khăng muốn tặng vợ ngôi nhà này để bày tỏ là anh tin tưởng tôi tuyệt đối, làm tôi khó xử vô cùng. Được đứng tên sổ đỏ thì ai mà không thích, nhưng đứng một mình thì tôi cảm thấy rất lấn cấn. Tôi nên làm thế nào hả mọi người?

