Ngày nào cũng phụ huynh cũng làm 1 điều, cô giáo mầm non bật khóc nức nở: "Tôi chưa thấy nghề nào mệt như này"!

Nhiều bậc cha mẹ vì yêu thương con nên luôn muốn giữ con bên mình 24/24, sợ rằng chỉ cần rời mắt một chút sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng khi con đến tuổi đi mẫu giáo, việc phải tách khỏi cha mẹ là điều không thể tránh khỏi. Lúc này, tiêu chí "có thể xem camera giám sát hay không" lại trở thành mối quan tâm hàng đầu khi nhiều phụ huynh chọn trường cho con. Những trường không cho xem camera theo thời gian thực thường bị loại bỏ ngay, bởi cha mẹ lo con mình có thể bị cô giáo hay bạn bè bắt nạt.

"Người mẹ 24 giờ dán mắt vào camera"

Cô Phương Phương là giáo viên chủ nhiệm tại một trường mầm non tư thục ở Trung Quốc. Từ khi trường lắp đặt hệ thống camera, cô gần như "bị hành hạ" bởi một vị phụ huynh quá mức cẩn trọng. Ngày nào người mẹ ấy cũng xem camera, rồi liên tục nhắn tin cho cô: "Hôm nay con tôi ăn ít quá, cô cho cháu ăn thêm nhé", "Sao cô không nói chuyện với con tôi?", "Tại sao cô lại mắng con tôi?"… Những tin nhắn kiểu này có thể đến hàng chục lần mỗi ngày.

Quá mệt mỏi, cô Phương phản ánh với hiệu trưởng. Cô giáo mầm non này bật khóc nức nở chia sẻ: "Tôi chưa thấy nghề nào mệt mỏi, áp lực như này".

Hiệu trưởng sau khi biết chuyện cũng rất tức giận, bởi mục đích của hệ thống giám sát là giúp phụ huynh hiểu hơn về sinh hoạt của con, chứ không phải để soi mói, bắt lỗi giáo viên. Cuối cùng, bà đã nói thẳng với vị phụ huynh kia: "Nếu chị không yên tâm, vậy hãy đưa con về nhà. Trường chúng tôi không thể dạy trong tình trạng như thế này".

Ảnh minh họa

Thực ra, tâm lý lo cho con của người mẹ kia là điều dễ hiểu. Lần đầu xa con, ai chẳng lo lắng. Nhưng việc "soi" camera cả ngày để bắt lỗi cô giáo không chỉ gây áp lực nặng nề, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cảm xúc của giáo viên. Muốn con mình được cô giáo yêu thương, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là trở thành những phụ huynh mà giáo viên yêu quý.

Ba kiểu phụ huynh được giáo viên mầm non "thích nhất"

1. Phụ huynh không quá can thiệp

Lớp học mầm non có nhiều trẻ, giáo viên không thể chăm sóc từng em một cách hoàn hảo. Trẻ con chơi đùa, va chạm là chuyện thường. Nhưng có phụ huynh chỉ cần thấy con bị trầy xước một chút là lập tức đến trường khiếu nại, yêu cầu cô xin lỗi. Hành động này không chỉ khiến giáo viên e ngại, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của trẻ với bạn bè. Thay vì "bắt lỗi", cha mẹ nên trao đổi nhẹ nhàng và hiểu cho giáo viên. Điều đó giúp cả đôi bên đều thoải mái hơn.

2. Phụ huynh biết tin tưởng giáo viên

Một khi đã chọn gửi con vào trường, hãy tin tưởng vào đội ngũ giáo viên. Sự tin tưởng là nền tảng giúp cô giáo yên tâm, tận tâm hơn trong việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ. Một đứa trẻ có cha mẹ biết tôn trọng cô giáo, thường sẽ được cô quan tâm hơn trong lớp học.

3. Phụ huynh hợp tác với nhà trường

Những điều tưởng như nhỏ như không cho con mang đồ chơi đến lớp, không gửi trẻ khi ốm, đón con đúng giờ đều là biểu hiện của sự tôn trọng và hợp tác với giáo viên. Người làm nghề "giữ trẻ" không phải là robot. Họ cũng có cảm xúc, cũng mong được thấu hiểu và chia sẻ. Hãy nghĩ xem: chỉ cần một đứa trẻ trong nhà cũng khiến cha mẹ bận rộn, vậy một cô giáo trông hàng chục bé thì vất vả đến mức nào?

Thay vì giám sát, hãy thấu hiểu

Nếu phụ huynh có thể cho giáo viên thêm chút niềm tin và sự cảm thông, họ sẽ càng tận tâm hơn trong việc chăm sóc con bạn. Khi có bất đồng quan điểm, đừng vội vàng chỉ trích, hãy trao đổi nhẹ nhàng, đó mới là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và nhà trường. Và trên hết, điều đó giúp con bạn được sống trong môi trường học tập ấm áp, đầy yêu thương - điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn.