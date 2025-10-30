Bố mẹ có 2 NHÓM MÁU này đích thị là “cặp đôi hoàn hảo”, sinh con ra sẽ thông minh hơn bình thường

Trí thông minh của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố: từ di truyền của cha mẹ, môi trường sống, đến phương pháp giáo dục. Tuy nhiên, trong tâm lý học còn tồn tại một giả thuyết thú vị: nhóm máu có thể phần nào phản ánh cách tư duy và tính cách của con người.

Theo đó, khả năng điềm tĩnh khi xử lý tình huống, cách nói chuyện có chừng mực hay không đều có liên hệ nhất định với nhóm máu. Và từ đó, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số nhóm máu có xu hướng liên quan đến trí tuệ nổi bật hơn.

Nhóm máu nào được cho là thông minh nhất?

Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy, trong bốn nhóm máu phổ biến (A, B, AB và O), người mang nhóm máu AB có chỉ số IQ trung bình cao nhất. Đứng thứ hai là nhóm O, tiếp đến là nhóm A, và cuối cùng là nhóm B.

Dĩ nhiên, bảng xếp hạng này chỉ mang tính tương đối, vì mỗi nhóm máu đều có những ưu điểm riêng. Người mang nhóm máu AB vốn là sự kết hợp của A và B, nên thường nhạy bén, linh hoạt và có khả năng nắm bắt vấn đề nhanh.

Một ví dụ thường được nhắc đến là Marilyn vos Savant – người có chỉ số IQ cao nhất thế giới (230 điểm), vượt xa mức trung bình 100. Cô cũng có nhóm máu AB, khiến nhiều người tin rằng điều này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Thêm vào đó, trong Mensa, tổ chức dành cho những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới, tỷ lệ thành viên nhóm máu AB cũng chiếm phần lớn.

Đặc điểm tính cách của từng nhóm máu

Nhóm AB: Tư duy linh hoạt, thích khám phá cái mới, khả năng phản ứng nhanh, có tố chất sáng tạo cao.

Nhóm O: Ghi nhớ tốt, khả năng mô phỏng và quan sát mạnh. Khi gặp vấn đề khó, họ thường bình tĩnh xử lý, ít khi hoảng loạn.

Nhóm A: Nhạy cảm, giàu cảm xúc, có phần bị cảm xúc chi phối nên dễ dao động, nhưng làm việc tỉ mỉ, kiên định.

Nhóm B: Dễ tạo cảm giác "vô tư" nhưng lại là người sống lạc quan, thích giao tiếp, có năng lượng tích cực.

Cặp nhóm máu nào được cho là "hoàn hảo" để sinh ra con thông minh?

O + O

Đây được xem là cặp đôi lý tưởng nhất. Theo thống kê, trẻ sinh ra từ hai bố mẹ cùng nhóm máu O thường có khả năng tư duy và chỉ số IQ nổi bật. Người ta vẫn gọi O là "nhóm máu vạn năng", khỏe mạnh, cân bằng và có di truyền tốt.

A + O

Cặp đôi "vàng" thứ hai là sự kết hợp giữa A và O. Dù có khả năng xảy ra hiện tượng "tan huyết nhẹ", nhưng theo các kết quả nghiên cứu, trẻ sinh ra từ cặp này có chỉ số thông minh cao và khả năng tư duy logic tốt.

AB + O

Cặp cuối cùng là sự kết hợp của hai nhóm máu có chỉ số trí tuệ cao nhất. Khi bố hoặc mẹ nhóm máu AB và người còn lại nhóm O, đứa trẻ thường thừa hưởng cả sự linh hoạt trong tư duy lẫn khả năng tự chủ cảm xúc, dễ thích nghi và học hỏi nhanh.

Tất nhiên, đây chỉ là những quan sát mang tính tham khảo trong tâm lý học, chưa có bằng chứng y học khẳng định tuyệt đối.

Trí thông minh của trẻ vẫn phụ thuộc vào di truyền tổng thể, sự giáo dục, dinh dưỡng và môi trường sống. Nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, những phát hiện thú vị này cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng: trí tuệ của con không chỉ đến từ máu huyết mà còn từ tình yêu, sự quan tâm và cách nuôi dạy mỗi ngày.

