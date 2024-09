Dự báo mưa lớn ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay (10/9), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, Đông Bắc Bộ và Hòa Bình mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 10/9 có nơi trên 60mm như: Thượng Tiến (Hòa Bình) 85mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 82,6mm, Trực Đạo (Nam Định) 79,2mm, Kim Đồng (Cao Bằng) 75,8mm, Quốc Oai (Hà Nội) 70,4mm, Cẩm Trung (Quảng Ninh) 69,6mm.

Dự báo từ hôm nay 10/9 đến 12/9, mực nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục lên nhanh, sông Đáy tiếp tục lên, cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng thấp. (Ảnh minh hoạ: Đức Anh)

Từ chiều tối 10/9 đến chiều 11/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm. Trong đó, Lào Cai, Yên Bái mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Đêm 11/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối 10/9 đến chiều 11/9, đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Đêm 11/9 đến chiều 12/9, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Chiều tối và đêm 10/9, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm 12/9, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo lũ trên các sông ở TP Hà Nội

Thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, hiện hồ thủy điện Hòa Bình đang duy trì mở 1 của xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt, hồ Tuyên Quang mở cửa 6 xả đáy.

Mực nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống đang lên nhanh, sông Đáy đang lên.

Lúc 13h ngày 10/9, mực nước trên sông Đà tại Trung Hà là 13,75m (dưới BĐ 1 là 1,25m), trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,62m (trên BĐ1 là 0,12m), trên sông Đuống tại Thượng Cát là 9,05m (trên BĐ1 là 0,05m), trên sông Đáy tại Ba Thá là 6,42m (dưới BĐ2 là 0,08m).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cảnh báo, từ hôm nay 10/9 đến 12/9, mực nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục lên nhanh, sông Đáy tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Đà ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy ở mức xấp xỉ đến trên BĐ2.

Mực nước sông lên cao có thể gây ngập úng, sạt lở tại các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, vùng trũng, ven sông một số khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, quận Long Biên, quận Hà Đông…

Ngoài ra, ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, với độ sâu ngập 0,2-0,5m, thời gian duy trì ngập từ 30-60 phút, có nơi thời gian ngập lâu hơn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 10/9, ngày 11/9

Hà Nội mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong đó, Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong đó, đồng bằng mưa to đến rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm, Thanh Hóa mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.