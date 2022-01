Trần My đăng ảnh cùng "người chị xã hội" bị đánh ở cơ quan công an để trình báo sự việc

Liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tại shop thời trang của Nguyễn Hương Trang (1992, tức Trang Nemo), trên trang cá nhân, Trần Nguyễn Trà My (1997, tức Trần My) mới đây vừa cập nhật hình ảnh đang làm việc tại cơ quan công an công an.

"Nay My và chị Khanh đang trên Công An để trình báo sự việc lần nữa. Xíu nữa My sẽ livestream nha", Trần My viết.

Trước đó, drama giữa Trần My và Trang Nemo xuất phát từ việc Trần My dùng ảnh của Trang Nemo bán một sản phẩm giảm cân tương tự với sản phẩm mà Trang Nemo đã bán trước đó. Đỉnh điểm của vụ lùm xùm này là khi Trang Nemo livestream và nhắc trực tiếp tên của Trần My, kèm theo đó bà chủ shop quần áo đình đám còn hẹn gặp mặt Trần My để giải quyết vụ việc.

Theo đúng lịch hẹn, Trần My cũng xuất hiện tại cửa hàng quần áo của Trang Nemo, kèm theo đó cô còn đi cùng 2 người phụ nữ. Vụ ẩu đả xảy ra khi Trang Nemo kéo khẩu trang của một trong 2 người phụ nữ đi cùng Trần My.

