Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, Gala WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra, và ngay từ hôm nay 6/2, không khí của sự kiện được mong chờ bậc nhất đầu năm 2026 đã nóng lên từng giờ. Tại buổi tổng duyệt, loạt nghệ sĩ góp mặt trong đêm gala đã có mặt đông đủ, tất bật chuẩn bị cho những màn trình diễn hứa hẹn gây bùng nổ trên sân khấu.

Tại buổi tổng duyệt, Vương Bình, Kai Đinh, Pia Linh, CONGB, buitruonglinh, Orange, Saabirose, Ánh Sáng AZA, Jaysonlei đã đồng loạt đổ bộ, ai nấy đều tập trung cao độ cho phần trình diễn của mình. Trên sân khấu, các nghệ sĩ lần lượt chạy bài, căn chỉnh đội hình, ánh sáng và âm thanh để mang đến phiên bản hoàn thiện nhất cho đêm Gala.

Không chỉ gây chú ý bởi tinh thần làm việc hăng say, dàn nghệ sĩ còn khiến người hâm mộ thích thú với visual "chất như nước cất". Dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng dàn sao đình đám vẫn ghi điểm bởi thần thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Đội hình Đỉnh! (P.E.A.K) cùng đổ bộ tổng duyệt cho đêm Gala

Xen kẽ những khoảnh khắc làm việc nghiêm túc là bầu không khí thoải mái, vui vẻ khi các nghệ sĩ trò chuyện, trêu đùa và tương tác thân thiết với nhau. Dàn Anh Trai - Em Xinh như CONGB, Jaysonlei, Saabirose, Ánh Sáng AZA,... tranh thủ giờ nghỉ để "đu trend" cùng nhau.

Trong khi đó, Vương Bình cực năng lượng trong buổi tổng duyệt. Sau khi chạy sân khấu xong, nam ca sĩ cực háo hức giao lưu với mọi người. Nhưng khi bất ngờ bị đánh đố bởi một câu hỏi về toán học, Vương Bình lập tức đứng hình. Khi liên tục cầu cứu mọi người xung quanh nhưng không có kết quả, Vương Bình liền bỏ chạy.

Dàn Anh Trai - Em Xinh tranh thủ "đu trend" cùng nhau

Vương Bình bỏ chạy khi nghe câu hỏi liên quan đến toán học

Buổi tổng duyệt không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng về mặt kỹ thuật, mà còn cho thấy sự háo hức và đầu tư nghiêm túc của các nghệ sĩ dành cho Gala WeChoice Awards 2025. Với tinh thần đó, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đêm gala bùng nổ cảm xúc, nơi những câu chuyện truyền cảm hứng được tôn vinh, cùng các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng chỉn chu và giàu năng lượng.

Một số khoảnh khắc các nghệ sĩ tổng duyệt cho Gala WeChoice Awards 2025:

Tổ đội Vương Bình - Pia Linh - Kai Đinh có mặt để tổng duyệt

Các nghệ sĩ vừa tập trung vừa háo hức cho tiết mục