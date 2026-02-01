Vào ngày 7/2 sắp tới, đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ được tổ chức tại trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Càng gần thời điểm trao giải, các hạng mục bình chọn càng trở nên sôi động khi cuộc đua vote bước vào giai đoạn nước rút đầy căng thẳng.

Đặc biệt, tại hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, SOOBIN và Rhyder đang tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở. Chỉ trong thời gian ngắn kể từ ngày 3/2, cả hai nghệ sĩ đều ghi nhận mức tăng ấn tượng với hơn 200.000 lượt bình chọn mỗi người. Tính đến 22h ngày 5/2, SOOBIN đang dẫn đầu với gần 1.733.570 lượt bình chọn, trong khi Rhyder bám sát phía sau với 1.566.256 lượt bình chọn.

SOOBIN và Rhyder đang có màn rượt đuổi vote tại hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất. Ảnh: Chụp màn hình

Những con số này cho thấy sức nóng bùng nổ cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ của hai nghệ sĩ, biến hạng mục này trở thành đường đua gay cấn nhất WeChoice Awards 2025 ở thời điểm hiện tại.

Theo ban tổ chức, thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến 12h00 ngày 6/2/2026. Kết quả các giải thưởng được xác định dựa trên bình chọn của Hội đồng thẩm định và số lượt bình chọn từ độc giả WeChoice Awards.

Chỉ trong thời gian ngắn, cả SOOBIN và Rhyder đều đồng loạt tăng thêm hàng trăm nghìn lượt bình chọn. Ảnh: FBNV

Cuộc so kè giữa SOOBIN và Rhyder không đơn thuần là cuộc đua về số lượt bình chọn, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng, độ phủ sóng và tình cảm mà khán giả dành cho hai nghệ sĩ. Trong khi SOOBIN đang trải qua một năm 2025 đầy thăng hoa với loạt dấu ấn nổi bật, từ hoạt động cá nhân đến chuỗi concert quy mô, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hạng A của Vpop, thì Rhyder cũng cho thấy phong độ không hề kém cạnh khi ghi điểm mạnh mẽ nhờ các sản phẩm âm nhạc chất lượng, những sân khấu bùng nổ cùng hình ảnh nghệ sĩ trẻ cá tính, ngày càng chinh phục khán giả.

Lượt bình chọn giữa SOOBIN và Rhyder phần nào cũng chứng minh sức ảnh hưởng của hai nghệ sĩ với công chúng. Ảnh: FBNV

Tại WeChoice Awards 2024, SOOBIN đã càn quét hàng loạt giải thưởng. Theo đó, SOOBIN đã giành được các giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng, BFF - Best Fandom Forever cho FC Kingdom, E.P/Album của năm thuộc về Album Bật Nó Lên, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, Màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Trống Cơm cùng các nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven và trở thành một trong những nhân tố góp phần tạo nên Show giải trí của năm với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

SOOBIN thắng tới 6 giải thưởng tại WeChoice Awards 2024. Nguồn: WeChoice Awards

Hiện tại, cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 vẫn đang mở, khán giả tiếp tục bình chọn cho những đề cử mà mình yêu thích tại đây!