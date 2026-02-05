Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, cổng bình chọn các hạng mục đề cử tại WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức khép lại. Càng sát thời điểm "chốt sổ", đường đua bình chọn càng trở nên căng thẳng và khó đoán, đặc biệt ở các hạng mục như Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, Bài hát của năm và Rising Artist. Trên mạng xã hội, không khí "chạy nước rút" đang diễn ra đúng nghĩa, khi fandom các nghệ sĩ liên tục cập nhật số vote theo từng giờ.

Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất: SOOBIN - RHYDER rượt đuổi nghẹt thở

Ở thời điểm hiện tại, hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất đang chứng kiến màn so kè sát nút giữa hai cái tên nổi bật. SOOBIN tạm thời dẫn đầu với 1.674.246 lượt bình chọn, khẳng định sức hút bền bỉ sau một năm hoạt động dày đặc và loạt sản phẩm hit.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa SOOBIN và RHYDER là không quá xa. Với 1.530.844 lượt bình chọn, RHYDER đang bám sát nút và hoàn toàn có khả năng tạo cú bứt tốc nếu cộng đồng fan tăng tốc trong những giờ cuối. Trên các nền tảng MXH, nhiều lời kêu gọi “full lực 24h cuối” đã được chia sẻ rầm rộ, khiến cục diện hạng mục này vẫn còn nguyên tính bất ngờ.

Bài hát của năm: Mục Hạ Vô Nhân tạm dẫn đầu nhưng chưa thể chủ quan

Tại hạng mục Bài hát của năm, ca khúc Mục Hạ Vô Nhân do SOOBIN kết hợp cùng Binz và NSND Huỳnh Tú hiện đang dẫn đầu với 727.261 lượt bình chọn. Sự kết hợp giữa màu sắc hiện đại và yếu tố truyền thống giúp ca khúc này ghi điểm mạnh mẽ với khán giả đại chúng.

Dẫu vậy, các vị trí phía sau vẫn đang âm thầm bám đuổi. Khoảng cách hiện tại chưa phải “an toàn tuyệt đối”, đặc biệt trong bối cảnh chỉ cần một làn sóng bình chọn lớn từ fandom là thứ hạng có thể thay đổi nhanh chóng ở chặng nước rút.

Rising Artist: CONGB rơi vào "nguy hiểm", tân binh Cường Bạch liệu lật ngược tình thế?

Kịch tính nhất ở thời điểm này có lẽ thuộc về hạng mục Rising Artist. Hai cái tên CONGB và Cường Bạch đang tạo nên màn rượt đuổi từng lượt vote. CONGB hiện có 1.861.157 lượt bình chọn, trong khi Cường Bạch bám sát ngay sau với 1.854.283 lượt - một khoảng cách mong manh khiến cả fandom “nín thở”.

Trên MXH, cộng đồng Unicongs - fandom của CONGB đang thể hiện rõ sự lo lắng khi anh chàng bị đặt vào thế “nguy hiểm”. Hàng loạt bài đăng kêu gọi vote liên tục xuất hiện, từ Thread, Facebook đến các group fandom, biến Rising Artist trở thành hạng mục “nóng” nhất ở những giờ cuối cùng của mùa WeChoice năm nay.

Với thời gian còn lại chỉ tính bằng giờ, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Những con số hiện tại chưa phải là kết quả cuối cùng, bởi WeChoice Awards luôn chứng kiến những màn lật ngược phút chót. Cuộc đua giữa SOOBIN - RHYDER, sự bám đuổi nghẹt thở ở Rising Artist hay thế dẫn đầu chưa chắc chắn tại Bài hát của năm,... tất cả đang khiến chặng cuối WeChoice Awards 2025 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Cổng bình chọn sắp đóng lại, và 24 giờ cuối cùng này chính là thời điểm để fandom thể hiện sức mạnh. Ai sẽ cán đích ở vị trí dẫn đầu? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ khi WeChoice Awards 2025 chính thức “chốt sổ” bình chọn.