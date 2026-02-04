Album WeChoice Awards 2025 “ẵm” nửa triệu views, leo top “tằng tằng”: Nhạc hay chưa từng làm dân tình thất vọng!

Tối 2/2/2026, WeChoice Awards 2025 chính thức ra mắt trọn vẹn album chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, đánh dấu chặng cuối của dự án âm nhạc song hành cùng mùa giải năm nay. Album không chỉ khép lại một hành trình, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần “kể chuyện bằng âm nhạc” - nét đặc trưng đã làm nên dấu ấn riêng của WeChoice suốt nhiều năm qua. Gồm 5 ca khúc với sự tham gia của 27 nghệ sĩ, dự án mang đến bức tranh đa sắc về đời sống và con người Việt Nam đương đại, nơi niềm tự hào dân tộc, khát vọng của tuổi trẻ và sự sẻ chia trước những biến động xã hội cùng hòa quyện trong từng giai điệu.

Tối 2/2/2026, WeChoice Awards 2025 chính thức ra mắt trọn vẹn album chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam

Ngay khi phát hành, album nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ sau hơn một ngày, ca khúc chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam đã vượt mốc 500.000 lượt xem trên YouTube, vươn lên Top 2 Pop Album Apple Music Việt Nam và Top 3 Album Apple Music Việt Nam, đồng thời góp mặt trong danh sách video thịnh hành. Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút rõ rệt của dự án cũng như sự đón nhận tích cực từ phía khán giả.

Chỉ sau hơn một ngày, ca khúc chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam đã vượt mốc 500.000 lượt xem trên YouTube

Trong album, Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc chung. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng vẫn gợi lên cảm giác hào hùng và tự hào rất rõ rệt. Câu hát “Việt Nam trong tim anh hay tim tôi đều là bình minh sáng ngời” được nhiều khán giả chia sẻ lại vì vừa giản dị vừa mang tinh thần tích cực. Hoàng Dũng và Bùi Công Nam kết hợp với nhau khá ăn ý, tạo cảm giác thân quen và dễ chạm, trong khi giọng hát của Hải Bột xuất hiện vừa đủ để đẩy cảm xúc bài hát lên cao hơn, giúp ca khúc có thêm chiều sâu mà vẫn giữ được sự mềm mại.

Mang một màu sắc hoàn toàn khác, Thắng Đời 1-0 ghi điểm nhờ không khí sôi nổi, trẻ trung và bắt kịp nhịp sống hiện tại. Đức Phúc xuất hiện với màu sắc hoàn toàn mới mẻ trong ca khúc và được khán giả đón nhận tích cực. Phần lời của BigDaddy và Phúc Du được xây dựng khéo léo, đưa những chi tiết thời sự quen thuộc như bóng đá U23 Việt Nam hay các gương mặt đang được quan tâm vào bài hát một cách dí dỏm, khiến ca khúc trở nên gần gũi và dễ lan tỏa. Bên cạnh đó, phần beat do producer DuongK thực hiện với cách làm mới chất liệu truyền thống theo hướng hiện đại cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc.

Nếu Thắng Đời 1-0 mang đến cảm giác hứng khởi của những khoảnh khắc chiến thắng, thì Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở lại đi theo hướng nhẹ nhàng hơn, như một lời nhắn nhủ dịu dàng nhưng đủ sức chạm đến người nghe. Màn kết hợp của Văn Mai Hương, (S)Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh tạo nên một ca khúc mang màu sắc chữa lành rõ nét. Phùng Khánh Linh gây ấn tượng khi thể hiện ca từ như đang kể lại chính hành trình trưởng thành của mình qua câu hát “em sẽ vẫn là em”, còn (S)Trọng Hiếu mang vào bài hát những cảm xúc chân thành sau chặng đường dài nỗ lực khẳng định bản thân. Ở trung tâm, Văn Mai Hương với giọng hát ấm áp đóng vai trò kết nối, giúp tổng thể ca khúc hài hòa, trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Tiếp nối năng lượng tích cực, Đỉnh! (P.E.A.K) vang lên như một tiếng gọi mạnh mẽ của khát vọng tuổi trẻ. Sự góp mặt của loạt gương mặt có sức ảnh hưởng như buitruonglinh, congB, JaysonLei, Saabirose, Ánh Sáng AZA và Orange mang đến nguồn năng lượng tươi mới, phóng khoáng cho ca khúc. Ngay từ khi công bố, bài hát đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ tổ hợp nghệ sĩ đa phong cách, đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Khi chính thức ra mắt, Đỉnh! (P.E.A.K) tiếp tục nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, nơi ca khúc được đánh giá cao bởi tinh thần trẻ trung, giai điệu hiện đại, bắt tai cùng thông điệp tích cực về sự bứt phá và dám theo đuổi ước mơ. Đúng như tên gọi, bài hát mang đến cảm giác hứng khởi, góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ.

Mặt khác, Hoa Ban Nhỏ Bé mang đến một gam màu lắng đọng, dễ chạm vào cảm xúc người nghe. Ca khúc gợi lại ký ức về những ngày mưa lũ với bầu trời u ám, mưa rơi dai dẳng và dòng nước cuồn cuộn cuốn theo bao mất mát. Thế nhưng, xuyên suốt bài hát không chỉ là nỗi buồn, mà còn là thông điệp về niềm tin, tình người và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đó, hình ảnh hoa ban nhỏ bé không còn gắn với sự yếu đuối, mà trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, kiên cường và hy vọng giữa hoàn cảnh khắc nghiệt. Phần thể hiện của Bùi Công Nam, Kai Đinh, MIN và Vương Bình góp phần đẩy cảm xúc lên cao trào, khiến nhiều khán giả chia sẻ rằng họ đã không kìm được nước mắt ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Nhìn tổng thể, album Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng nghe nhạc. Trên mạng xã hội, khán giả bàn luận sôi nổi về sự đa dạng trong cách thể hiện của từng ca khúc, cũng như sự kết hợp thú vị giữa các thế hệ nghệ sĩ. Nhiều người đánh giá cao việc album không đi theo một màu sắc duy nhất, mà liên tục thay đổi nhịp cảm xúc, khiến trải nghiệm nghe trở nên trọn vẹn và không bị nhàm chán. Với cách tiếp cận gần gũi, dễ nghe nhưng vẫn có điểm nhấn riêng, album được xem là một bước đi cho thấy nỗ lực làm mới dự án âm nhạc thường niên của WeChoice, đồng thời tạo được dư âm mạnh mẽ với khán giả.