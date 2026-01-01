Ngày đầu tiên của năm mới 2026 thảnh thơi, ngon miệng nhờ món ăn dễ nấu, thử một miếng ai cũng phải xuýt xoa

Trong văn hóa ẩm thực, món miến nấu hải sản được xem là một ví dụ điển hình trong phương pháp nấu món ăn đầy ấm áp và sống động. Món ăn này kết hợp hoàn hảo giữa độ tươi ngon của hải sản, độ mềm mượt của miến và độ mềm thanh mát của rau củ. Mỗi miếng ăn đều ngập tràn hương vị biển cả.

Vị ngọt của tôm và độ tươi ngon của nghêu là linh hồn của món miến nấu hải sản. Quá trình làm sạch cát của nghêu rất quan trọng; người ta nhỏ vài giọt dầu mè rồi để nghêu ngâm trong 2 tiếng để chúng thải hết cát, đảm bảo hương vị tinh khiết và thơm ngon. Tôm rửa sạch rồi cắt bỏ râu để giữ nguyên hình dạng, giúp thịt tôm săn chắc và dai ngon sau khi nấu.

Miến là "chất dẫn hương vị" của món hầm này. Được ngâm nước trước, miến sẽ nhanh chóng hấp thụ nước dùng hải sản và vị ngọt của rau củ khi cho vào nồi. Việc thêm rau cải thảo non và nấm kim châm không chỉ làm phong phú thêm kết cấu mà còn tạo thêm hương vị tươi mát. Gừng khử mùi tanh và tăng cường hương vị, trong khi rượu nấu ăn trung hòa tính lạnh của hải sản. Được nêm nếm với một chút muối, nước tương và tiêu trắng, hương vị tự nhiên của các nguyên liệu được làm nổi bật mà không cần quá nhiều gia vị.

Khi gắp một miếng, từng sợi miến đều trong veo, ngấm đẫm nước dùng hải sản đậm đà. Miến mềm mượt, tan chảy trong miệng với mỗi miếng cắn. Kết hợp với tôm tươi ngon và thịt nghêu căng mọng, mỗi miếng ăn đều là một sự bùng nổ hương vị tươi ngon, tinh tế. Món ăn này bạn có thể dùng nồi cơm điện nấu nhanh gọn và tận hưởng ngày đầu năm mới thật thảnh thơi!

Nguyên liệu làm món miến nấu hải sản

Nguyên liệu chính: 250g tôm tươi, 200g nghêu, 10 viên chả cá, 1 bó miến (có thể dùng bún khô hoặc bún tươi thay thế), 1 cây cải thảo non (hoặc dùng 2 cây cải thìa), 200g nấm kim châm, vài lát gừng, một ít hành lá thái nhỏ.

Nguyên liệu gia vị: 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương, 2g muối, 2g bột tiêu trắng.

Cách làm món miến nấu hải sản

Bước 1: Cho nghêu vào nước, thêm vài giọt dầu mè rồi ngâm trong 2 tiếng để nghêu thải hết cát. Sau khi ngâm xong thì rửa sạch. Cắt bỏ râu tôm, rửa sạch rồi để ráo. Cải thảo non đem rửa sạch, chẻ đôi rồi chẻ tiếp thành các phần nhỏ. Gừng thái sợi. Ngâm miến trong nước cho đến khi mềm.

Bước 2: Đổ nghêu vào nồi, thêm gừng thái sợi cùng rượu nấu ăn cùng lượng nước vừa phải vào rồi nấu trong khoảng 15 phút, đến khi thấy nghêu mở vỏ. Vớt nghêu ra, rửa nhẹ nhàng cho sạch rồi để riêng. Nước luộc nghêu để lắng rồi lọc cho sạch cặn. Cho nghêu vào nồi cùng nước luộc, đun sôi trở lại.

Bước 3: Sau đó cho rau cải thảo non vào, thêm nấm kim châm, miến đã ngâm. Xếp tôm và chả cá lên lớp trên cùng sau đó rưới đều nước tương rồi đậy nắp nồi tiếp tục nấu trong khoảng 10 phút. Cuối cùng thêm chút muối và bột tiêu trắng nêm nếm vừa khẩu vị rồi rắc hành lá lên trên là có thể tắt bếp.

Thành phẩm món miến nấu hải sản

Món miến nấu hải sản khi được dọn ra vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút và thơm lừng. Miến trong suốt, được phủ đều nước dùng ngon tuyệt, nghêu mở vỏ để lộ phần thịt căng mọng, còn tôm đỏ tươi thì vô cùng hấp dẫn. Một chút hành lá thái nhỏ rắc lên trên tạo thêm điểm nhấn màu xanh tươi mát cho món ăn, tạo nên một bữa tiệc thị giác và vị giác – một món ăn thực sự khó cưỡng.

Chúc bạn thành công, ngon miệng với món miến nấu hải sản và đón năm mới bình an!