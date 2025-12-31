3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡng

Vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh và không khí khô khiến cổ họng chúng ta rát, ngứa. Bên cạnh đó, mùa đông tình trạng ô nhiễm không khí diễn biến xấu dẫn đến phổi bị ảnh hưởng và cần được chăm sóc đặc biệt. Thực tế, thiên nhiên luôn hiểu rõ nhu cầu của chúng ta. Mùa này mang đến nhiều loại rau tươi đặc biệt tốt cho sức khỏe phổi. Hôm nay, hãy cùng nhau tìm hiểu 3 loại rau đúng mùa lại bổ dưỡng cho phổi, rất thích hợp dùng trong mùa đông. Chúng không chỉ mềm và giàu dinh dưỡng mà còn dễ chế biến - ai cũng có thể dễ dàng làm được!

1. Củ cải trắng

Như dân gian vẫn nói, "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng", củ cải trắng là một báu vật trong mùa đông! Nó chứa nhiều nước, giàu vitamin C và chất xơ. Y học cổ truyền tin rằng nó có tác dụng thanh nhiệt, sinh dịch, điều hòa khí huyết và tiêu đờm. Khi thời tiết khô hanh và bạn dễ bị ho, ăn một ít củ cải trắng sẽ đặc biệt dễ chịu, giúp thanh lọc phổi, mang lại cảm thấy ẩm mượt.

Món ăn gợi ý: Củ cải trắng hầm quất và lê

Món súp ngọt này thật dễ chịu! Vị thanh mát của củ cải trắng, vị chua ngọt của quất và độ ẩm của lê hòa quyện với nhau. Sau khi uống một bát, cổ họng và phổi của bạn sẽ cảm thấy được bao bọc nhẹ nhàng.

Nguyên liệu: Nửa củ cải trắng, 5-6 quả quất, 1 quả lê.

Cách làm món củ cải trắng hầm quất và lê

Bước 1: Củ cải trắng bạn gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ. Dùng một chút muối tinh chà xát lên toàn bộ vỏ một lúc, rửa sạch rồi cắt đô, bỏ lõi, sau đó thái thành các khối vuông nhỏ. Chà xát muối tinh lên vỏ quất để loại bỏ tạp chất, rửa sạch rồi khía 2 đường lên bề mặt, chia từng quả quất làm 4 phần.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi ở lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và hầm trong 30 phút. Nếu bạn thích ngọt, bạn có thể thêm một chút đường phèn hoặc mật ong. Khi củ cải đã trong suốt và phần thịt lê mềm, tắt bếp. Thưởng thức một bát nóng hổi và bạn sẽ cảm thấy ấm áp khắp người!

2. Củ sen

Củ sen rất thích hợp dùng trong mùa đông! Nó giàu mucoprotein và chất xơ, rất tốt cho việc giữ ẩm đường hô hấp. Y học cổ truyền tin rằng củ sen có thể thanh nhiệt, làm ẩm phổi, tăng cường chức năng lá lách và cải thiện khẩu vị. Đặc biệt khi thời tiết khô hanh và táo bón thường xuyên xảy ra, ăn củ sen có thể vừa làm ẩm phổi vừa giảm táo bón – một lợi ích kép.

Món ăn gợi ý: Canh củ sen, đậu phộng, củ hoa huệ và tim heo

Món canh này là sự kết hợp tuyệt vời. Theo Đông y, củ sen và củ hoa huệ (củ hoa kim châm) có tác dụng bồi bổ phổi, đậu phộng và kỷ tử bổ khí huyết, còn tim heo bổ tim và an thần. Ăn một bát canh này vào mùa đông sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu từ trong ra ngoài.

Nguyên liệu: 1/2 quả tim heo, 1 củ sen, 15g củ hoa huệ khô, 1 nắm đậu phộng, 10g kỷ tử, gia vị, tinh chất cốt gà, 1 thìa canh rượu nấu ăn, vài lát gừng.

Cách làm món canh củ sen, đậu phộng, củ hoa huệ và tim heo

Bước 1: Rửa sạch tim heo và thái lát. Sau đó đặt một nồi nước lên bếp, thêm rượu nấu ăn và vài lát gừng vào, đun sôi rồi chần tim heo để khử mùi tanh. Gọt vỏ củ sen, rửa sạch và thái thành các lát dày. Ngâm củ hoa huệ khô và đậu phộng trước 1 tiếng cho nở mềm.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu (trừ kỷ tử) vào nồi, thêm vài lát gừng, rồi đổ nước vừa đủ vào. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa nhỏ và hầm trong 1 giờ, đến khi củ sen và tim heo cũng mềm. Thêm kỷ tử và gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa ăn khoảng 10 trước khi tắt bếp. Nước dùng trong, đậm đà hương vị, củ sen mềm, mịn như bột mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu!

3. Củ hoa huệ (củ hoa kim châm/hoa hiên)

Củ hoa huệ (hoa kim châm/hoa hiên) thực sự là "chuyên gia" trong việc dưỡng ẩm phổi! Chúng giàu protein, vitamin và nhiều loại alkaloid, đặc biệt hiệu quả trong việc làm giảm ho khan và nuôi dưỡng phổi. Vào mùa đông, khi bị khó ngủ hoặc cáu gắt, ăn một ít củ hoa huệ cũng có thể giúp thư giãn tinh thần và thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Món ăn gợi ý: Tôm xào cần tây, mộc nhĩ và củ hoa huệ

Món xào này có màu sắc bắt mắt và sự đa dạng về kết cấu. Củ hoa huệ mềm, tôm tươi, cần tây giòn, và mộc nhĩ mượt mà. Mỗi miếng ăn đều mang đến một sự bùng nổ hương vị trong miệng, tạo nên một món ăn ngon miệng và cân bằng, rất hợp khi ăn kèm với cơm!

Nguyên liệu: 200g rau cần tây, 50g củ hoa huệ tươi (hoặc 15g củ hoa huệ khô), 200g tôm đã bóc vỏ, bỏ đầu, bột tiêu, 1/2 củ cà rốt, gừng và tỏi vừa phải, lượng gia vị vừa đủ, 1 thìa canh rượu nấu ăn, dầu hào.

Cách làm món tôm xào cần tây, mộc nhĩ và củ hoa huệ

Bước 1: Tách củ huệ tươi thành từng cánh và rửa sạch (nếu dùng củ huệ khô thì ngâm trước). Tôm ướp với một ít rượu nấu ăn và bột tiêu trong 10 phút. Rau cần tây đem rửa sạch, cắt thành khúc. Cà rốt gọt bỏ vỏ rồi thái lát. Mộc nhĩ đã ngâm mềm, xé thành từng miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, chần củ hoa huệ, mộc nhĩ, cần tây và cà rốt trong 1 phút rồi vớt ra. Việc này sẽ giúp chúng dễ nấu, ngấm gia vị hơn khi xào.

Bước 2: Tiếp theo làm nóng dầu trong chảo, cho tôm vào xào đến khi đổi màu, lấy ra khỏi chảo. Cho tỏi băm và gừng băm vào chảo, xào thơm. Tiếp theo tất cả các loại rau củ đã chần và tôm vào, đảo nhanh và đều. Thêm gia vị và một chút dầu hào cho vừa ăn, xào khoảng 1 phút rồi tắt bếp. Lưu ý rằng không nên xào củ hoa huệ quá lâu để giữ được độ giòn, giúp món ăn ngon hơn!

Mặc dù mùa đông lạnh và khô, cơ thể chúng ta vẫn có thể được nuôi dưỡng tốt bằng cách ăn uống đúng cách. Trên đây là 3 công thức món ăn ngon từ các loại rau củ bổ phổiBạn có những công thức nấu ăn ngon nào khác để bồi bổ phổi trong mùa đông không?