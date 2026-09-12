Ngày đặc biệt của Kim Soo Hyun

Hôm nay 11/9 /2026 chính là ngày vui đặc biệt của Kim Soo Hyun khi anh đón nhận 2 tin mừng. Thứ nhất, anh chính thức thắng kiện thương hiệu đồng hồ Mido. Thứ hai, phiên tòa xét xử người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero Kim Se Ui bắt đầu được tiến hành.

Vào năm 2020, Mido ký hợp đồng với Kim Soo Hyun làm người mẫu quảng cáo và sau đó gia hạn hợp đồng hàng năm. Tháng 11/2024, hãng đồng hồ này đã trả 900 triệu won (16,9 tỷ đồng) để gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Tuy nhiên, sau khi những tranh cãi xung quanh Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron nổi lên, Mido đã chấm dứt thỏa thuận và đệ đơn kiện đòi lại phần tiền đã trả tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng, tương đương 570 triệu won (10,7 tỷ đồng).

Công ty Mido lập luận rằng giá trị thương mại của Kim Soo Hyun với tư cách là người mẫu đã bị tổn hại, khiến việc chấm dứt hợp đồng là hợp lý và cần được hoàn trả một phần phí hợp đồng. Công ty Gold Medalist phản bác lại, cho rằng tranh chấp bắt nguồn từ những cáo buộc bịa đặt do bên thứ 3 đưa ra và bản thân Kim Soo Hyun không phạm bất kỳ lỗi nào có thể biện minh cho việc chấm dứt hợp đồng. Cuối cùng, tòa án đã đứng về phía Gold Medalist và bác bỏ yêu cầu của Mido. Do Mido không kháng cáo, nên phán quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay.

Kim Soo Hyun chính thức thắng kiện thương hiệu đồng hồ Mido. Ảnh: Kbizoom

Cũng trong ngày 11/9, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, tung ra hàng loạt thông tin Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên - đã được đưa ra xét xử bởi hội đồng gồm 3 thẩm phán tại Tòa án Trung tâm Seoul với hàng loạt tội danh.

Kim Se Ui bị cáo buộc đã 25 lần phát sóng thông tin sai lệch, thậm chí dùng AI giả giọng người quá cố để bịa đặt rằng Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron trong khoảng 6 năm từ khi cô còn ở tuổi vị thành niên, đồng thời gây áp lực đòi nợ khiến cô tự tử. Ngoài ra, Kim Se Ui còn tung ảnh nhạy cảm, dọa phát tán thêm ảnh để buộc công ty Gold Medalist đưa tiền và ép phía Kim Soo Hyun phải thừa nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron. Mặc dù vậy, đến nay Kim Se Ui vẫn đang chối bỏ mọi tội danh.

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6.

Cũng trong ngày 11/9, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, tung ra hàng loạt thông tin Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên - đã được đưa ra xét xử. Ảnh: X

Đến ngày 7/9 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát từ ngày 3/9. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Chính thức khép lại vụ án Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron sau 16 tháng điều tra. Ảnh: X

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards. Tuy nhiên, sự trở lại của Kim Soo Hyun đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong công chúng.

Kim Soo Hyun tái xuất trên truyền hình Indonesia. Ảnh: X

Nguồn: Starnews







