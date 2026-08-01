Kim Soo Hyun thắng lớn trong vụ kiện 10,7 tỷ đồng

Vào ngày 27/8, Starnews đưa tin Tòa án Dân sự số 13 khu Đông Seoul đã bác bỏ đơn kiện của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Mido chống lại công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun, phán quyết rằng không có căn cứ để chấm dứt hợp đồng.

Vào năm 2020, Mido ký hợp đồng với Kim Soo Hyun làm người mẫu quảng cáo và sau đó gia hạn hợp đồng hàng năm. Tháng 11/2024, hãng đồng hồ này đã trả 900 triệu won (16,9 tỷ đồng) để gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Tuy nhiên, sau khi những tranh cãi xung quanh Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron nổi lên, Mido đã chấm dứt thỏa thuận và đệ đơn kiện đòi lại phần tiền đã trả tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng, tương đương 570 triệu won (10,7 tỷ đồng).

Công ty Mido lập luận rằng giá trị thương mại của Kim Soo Hyun với tư cách là người mẫu đã bị tổn hại, khiến việc chấm dứt hợp đồng là hợp lý và cần được hoàn trả một phần phí hợp đồng. Công ty Gold Medalist phản bác lại, cho rằng tranh chấp bắt nguồn từ những cáo buộc bịa đặt do bên thứ 3 đưa ra và bản thân Kim Soo Hyun không phạm bất kỳ lỗi nào có thể biện minh cho việc chấm dứt hợp đồng. Cuối cùng, tòa án đã đứng về phía Gold Medalist và bác bỏ yêu cầu của Mido.

Kim Soo Hyun thắng kiện thương hiệu đồng hồ Mido. Ảnh: Kbizoom

Vụ kiện Mido đặc biệt quan trọng vì Kim Soo Hyun vẫn còn vướng vào một số tranh chấp pháp lý khác với các nhà quảng cáo khác. Theo báo cáo, các thương hiệu bao gồm Eider, FromBio, Classys, Cuckoo Electronics và Trendmaker đã theo đuổi các yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc hoàn trả phí hợp đồng chống lại Kim Soo Hyun hoặc công ty quản lý Gold Medalist, với tổng giá trị tranh chấp được cho là hơn 10 tỷ won (khoảng188 tỷ đồng). Do đó, phán quyết mới nhất có thể thu hút sự chú ý đáng kể khi các cuộc chiến pháp lý liên quan khác vẫn đang tiếp diễn.

Kim Soo Hyun vẫn còn vướng vào một số tranh chấp pháp lý khác với các nhà quảng cáo khác, với tổng giá trị tranh chấp lên đến. hơn 10 tỷ won (khoảng188 tỷ đồng).

Sau hơn 1 năm bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành viên, Kim Soo Hyun đã được minh oan. Vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) đã ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát. Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không.

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi.

Kim Soo Hyun được minh oan cáo buộc hẹn hò lúc Kim Sae Ron còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Bên đưa ra cáo buộc - Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garo Sero Research Institute - đã bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm phỉ báng thông qua việc phát tán thông tin sai sự thật, quấy rối, phân phối trái phép tài liệu quay phim, âm mưu cưỡng ép và âm mưu tống tiền. Cảnh sát xác định đoạn ghi âm do Kim Se Ui công bố là một tập tin giả mạo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, các cuộc hội thoại KakaoTalk được cho là có liên quan cũng đã bị thao túng.

Kim Se Ui đã bị truy tố. Ảnh: X

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Tài tử xứ Hàn góp mặt trong hoạt động với tư cách khách mời đặc biệt. Đây cũng là màn xuất hiện đầu tiên của nam diễn viên sinh năm 1988 trên sóng truyền hình sau khi tạm ngừng hoạt động khoảng 1 năm rưỡi vì ồn ào tình ái liên quan tới Kim Sae Ron.

Tại đây, tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới đã giao lưu với người hâm mộ Indonesia, tham gia phỏng vấn với truyền thông địa phương và góp mặt trong các tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Tại đây, Kim Soo Hyun đã được đông đảo người hâm mộ chào đón nhiệt tình. Đáp lại tình cảm từ khán giả, Kim Soo Hyun đã không giấu được biểu cảm xúc động sau khi hoàn thành màn trình diễn của mình.

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Kim Soo Hyun tái xuất tại Indonesia và Philippines. Ảnh: X

Đặc biệt, netizen đã đổ dồn sự chú ý vào vẻ ngoài gầy gò, hốc hác của tài tử họ Kim sau ồn ào hẹn hò trẻ vị thành niên. Nhiều khán giả nhận xét, nam diễn viên 8X trông có phần khác lạ so với trước đây. Dù Kim Soo Hyun luôn nở nụ cười trên môi khi xuất hiện trước khán giả Indonesia nhưng không khó để nhận ra vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh. 1 bộ phận netizen nhận định, nam diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại được trạng thái tinh thần tốt nhất sau vụ lùm xùm tình ái gây chấn động dư luận.

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Kim Soo Hyun trông khá gầy gò sau loạt biến cố. Ảnh: X

Nguồn: Starnews