Phim Trung Quốc siêu hot vừa leo top 1 Trending Việt Nam: Vượt cả bom tấn Hollywood, cặp chính đẹp mê còn diễn đỉnh

Thời điểm hiện tại, bên cạnh Đầu Xuân Tươi Sáng, còn có một bộ phim Trung Quốc khác đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam, đó là Hoa Nở Sau Giông Tố. Thực tế, đây chính là bộ phim Mật Ngữ Kỷ sau khi được mua bản quyền phát sóng tại Việt Nam và đổi sang tên mới.

Khi lên sóng lần đầu vào tháng 4 năm nay, tác phẩm đã thu hút sự chú ý của một bộ phận không nhỏ khán giả Việt. Đến hiện tại, khi chính thức xuất hiện trên sóng TodayTV, Hoa Nở Sau Giông Tố tiếp tục cho thấy sức hút đáng kể.

Hoa Nở Sau Giông Tố đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả Việt (ảnh: Youtube)

(ảnh: Youtube)

(ảnh: Youtube)

Điều này được thể hiện khá rõ qua lượt xem của các tập phim được đăng tải trên kênh YouTube Kênh TodayTV. Trong đó, tập 1 đã vượt mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 7 ngày phát hành. Không chỉ vậy, trailer Hoa Nở Sau Giông Tố còn đứng top 1 trong danh sách những đoạn giới thiệu đạt tiếng vang lớn nhất ở thời điểm thống kê, xếp trên cả trailer tập 10 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Special Look của bom tấn Avengers: Doomsday và trailer Tình Thâm Đối Đầu.

(ảnh: iQIYI)

(ảnh: iQIYI)

Hoa Nở Sau Giông Tố kể về Hứa Mật Ngữ, một người phụ nữ từng có cuộc hôn nhân mà nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể nghĩ rằng cô đang sở hữu một cuộc sống ổn định và viên mãn. Thế nhưng biến cố xảy đến đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, khi Hứa Mật Ngữ phát hiện mình bị phản bội. Cuộc hôn nhân tưởng như sẽ kéo dài cả đời sụp đổ, đẩy cô vào hoàn cảnh phải bắt đầu lại gần như từ con số 0. Từ một người phụ nữ dành nhiều năm cho gia đình, Hứa Mật Ngữ bước ra ngoài xã hội, từng bước tìm lại chỗ đứng cho chính mình.

(ảnh: iQIYI)

(ảnh: iQIYI)

Ở phía bên kia câu chuyện là Kỷ Phong, một người đàn ông có vị trí khá cao trong môi trường công sở, mang dáng dấp của hình tượng tổng tài quen thuộc trong phim ngôn tình. Tuy nhiên, Kỷ Phong được xây dựng đời hơn rất nhiều, và cũng chỉ là một người đi làm thuê phải đương đầu với những vấn đề chốn công sở. Đáng chú ý nhất là việc một nhân vật từ tổng bộ phái xuống khiến Kỷ Phong đứng trước nguy cơ mất đi cơ hội thăng tiến dù đã cực kỳ nỗ lực.

Cuộc gặp gỡ giữa Hứa Mật Ngữ và Kỷ Phong không đơn thuần mở ra một chuyện tình lãng mạn. Cả hai đều đang đứng trước những ngã rẽ quan trọng. Bên dưới lớp vỏ của một bộ phim ngôn tình đô thị, Hoa Nở Sau Giông Tố còn chạm tới câu chuyện tuổi trung niên khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Thu Phong

nguồn: Youtube