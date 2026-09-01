"Kim Soo Hyun không biết xấu hổ"

Sau chuỗi ngày dài im hơi lặng tiếng vì scandal đời tư, Kim Soo Hyun gần đây đã tích cực trở lại và vừa xác nhận tham gia lễ trao giải Asia Artist Awards 2026 (AAA 2026) với tư cách người trao giải diễn ra vào tháng 12 tới tại Đài Loan. Tuy nhiên, thay vì sự chào đón nồng nhiệt, quyết định này ngay lập tức thổi bùng lên một làn sóng giận dữ từ netizen Hàn Quốc trên MXH. Đặc biệt, dưới một bài đăng viral Pannchoa có tiêu đề "Kim Soohyun, Shunsuke Michieda, Park Jihwan, Eum Moon-suk, Heo Sungtae, To Attend AAA 2026", làn sóng chỉ trích đã nhắm trực tiếp vào nam diễn viên.

Kim Soo Hyun tham gia AAA 2026 với tư cách người trao giải

Nhìn vào phần bình luận về sự góp mặt của Kim Soo Hyun tại một lễ trao giải lớn, công chúng Hàn Quốc đang tỏ ra vô cùng ngán ngẩm và bức xúc. Vốn là một ngôi sao hạng A đại diện cho làn sóng Hallyu, Kim Soo Hyun hiện đang phải nhận những phản hồi tiêu cực và ê chề. Nhiều người không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề để mỉa mai nam diễn viên.

Một số bình luận: - Tại sao anh ta lại hắt nước bẩn lên người các diễn viên khác như vậy? - Ôi, mình ghét điều này quá. Mình hy vọng thần tượng của mình sẽ đi lưu diễn - Tôi cứ ngỡ mắt mình nhìn nhầm. Chuyện gì đang xảy ra với Kim Soohyun vậy? Dù sao thì cũng không ngạc nhiên lắm với một lễ trao giải không có nguyên tắc. - Chắc hẳn anh ta phải tự bỏ tiền túi ra để tham dự những sự kiện đó phải không? Tôi thực sự không hiểu. - May mà thần tượng của mình không có trong danh sách. - Người đoạt giải đã phạm tội gì để phải ở bên cạnh anh ta? - Thật sự không có diễn viên nào muốn tham dự sự kiện này sao? - Kim Soo Hyun đúng là không biết xấu hổ - Không biết AAA đã được trả bao nhiêu tiền cho việc này nhỉ? - Các lễ trao giải không có nguyên tắc sẽ làm vậy để tạo sự chú ý cho sự kiện của họ

Làn sóng phản đối này cho thấy một sự thật rằng hình tượng vốn dĩ hoàn hảo của Kim Soo Hyun nay đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt phần lớn công chúng nước nhà. Nguyên nhân bắt nguồn từ bê bối chấn động vào tháng 3/2025. Những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến đời tư với cựu diễn viên Kim Sae Ron đã giáng một đòn chí mạng vào sự nghiệp đang ở đỉnh cao của anh. Vụ việc khiến Kim Soo Hyun phải "đóng băng" mọi hoạt động suốt 1 năm 4 tháng qua để phối hợp điều tra.

Bê bối của Kim Soo Hyun vẫn là vết nhơ không ai quên được

Dù sau đó cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận minh oan, tuyên bố anh "không có căn cứ buộc tội", nhưng vết sẹo danh tiếng thì không dễ dàng xóa nhòa. Việc anh liên tục dồn dập lên kế hoạch tái xuất - từ làm người trao giải tại The Fact Music Awards vào 19/9 đến AAA 2026 - đều bị đánh giá là quá vội vã và thách thức dư luận. Ngoại trừ tệp người hâm mộ trung thành ra sức bảo vệ, đa số khán giả đại chúng đều lắc đầu quay lưng. Họ cho rằng hành động này thể hiện sự "không biết xấu hổ", cố tình ngó lơ cảm xúc của công chúng để vớt vát hào quang.

Trước AAA, Kim Soo Hyun cũng tham dự lễ trao giải The Fact Music Awards

Sự quay lưng của khán giả là một điều vô cùng đáng tiếc khi nhìn lại sự nghiệp của Kim Soo Hyun, người từng được mệnh danh là "ông hoàng rating" không có đối thủ của màn ảnh Hàn Quốc. Năm 2011, anh tạo dấu ấn đầu tiên với vai diễn Song Sam-dong trong Dream High. Đến năm 2012, siêu phẩm cổ trang Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã mang về cho anh giải thưởng Thị đế Baeksang. Giai đoạn 2013 - 2014, vai diễn Do Min Joon trong Vì Sao Đưa Anh Tới đưa tên tuổi Kim Soo Hyun phủ sóng toàn châu Á. Gần đây nhất vào năm 2024, bộ phim Queen Of Tears tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh lưu lượng của nam diễn viên, giúp anh giành chiến thắng lớn với 4 chiếc cúp tại chính mùa giải AAA năm đó.

Từ Dream High...

Vì Sao Đưa Anh Tới...

Đến Nữ Hoàng Nước Mắt đều đưa tên tuổi của anh vào top 1 diễn viên Hàn Quốc

Việc chuẩn bị xuất hiện tại AAA 2026 được xem là một bước đi chiến lược nhưng cũng đầy thử thách của Kim Soo Hyun và công ty quản lý. Dù tích cực hoạt động giúp duy trì sức hút với thị trường quốc tế, anh vẫn phải đối mặt với làn sóng định kiến từ khán giả nước nhà. Đối với thị trường giải trí khắt khe như Hàn Quốc, con đường để Kim Soo Hyun hoàn toàn lấy lại thiện cảm từ công chúng sau biến cố đời tư chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian và những dự án nghệ thuật chất lượng hơn để chứng minh.

Con đường lấy lại hào quang của Kim Soo Hyun còn gian nan

Nguồn: Pann