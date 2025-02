Ngày cuối đời dồn dập đau khổ của Kim Sae Ron

Năm 11 tuổi, Kim Sae Ron đóng chính trong bộ phim nặng nề và ám ảnh - Barbie. Nhân vật Soon Young của cô phải chăm sóc cha bị tâm thần, em gái ốm yếu, người chú vô trách nhiệm. Dù còn nhỏ tuổi, Soon Young đã trở thành trụ cột gia đình, làm mọi việc để kiếm tiền nuôi sống cả nhà.

Nhiều người từng thắc mắc khi xem xong: "Một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể diễn tốt đến thế?". Nhưng hóa ra, những đau khổ trong phim chẳng thấm vào đâu so với thực tế mà Kim Sae Ron phải trải qua.

Kim Sae Ron từng là sao nhí triển vọng của màn ảnh Hàn.

Tuổi thơ đầy thương tổn

Kim Sae Ron lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi cha mẹ ly hôn từ sớm. Mẹ cô một mình nuôi ba chị em trong hoàn cảnh kinh tế bấp bênh và mắc chứng trầm cảm nặng.

Trong phút giây tuyệt vọng, bà từng có ý định ôm các con nhảy lầu tự tử, nhưng Sae Ron - khi đó còn rất nhỏ - đã bám chặt lấy lan can và khóc lóc cầu xin, giúp mẹ cô từ bỏ suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, ký ức đau thương này đã để lại vết thương tâm lý sâu sắc trong lòng nữ diễn viên.

Để kiếm tiền nuôi gia đình, Sae Ron bước chân vào con đường diễn xuất khi chưa đầy 10 tuổi, không có mối quan hệ hay sự nâng đỡ, chỉ nhận những vai diễn nặng nề mà các diễn viên nhí khác từ chối.

Sae Ron trải qua tuổi thơ đầy đau khổ, là trụ cột kinh tế, là nạn nhân của bạo lực học đường.

Nhờ tài năng xuất sắc, cô nhanh chóng vụt sáng với bộ phim The Man from Nowhere (2010), trở thành một trong những sao nhí hàng đầu xứ Hàn cùng Kim So Hyun và Kim Yoo Jung.

Thành công liên tiếp giúp cô giành giải thưởng tại các lễ trao giải danh giá như Chuông Vàng, Rồng Xanh và Baeksang, nhưng đằng sau ánh hào quang là chuỗi ngày làm việc cật lực để gánh vác gia đình.

Dù nổi tiếng, Sae Ron vẫn là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô bị bạn bè xa lánh, giấu giày, cố tình mời đến tiệc rồi bỏ mặc, thậm chí bị chửi rủa trên sân chơi. Không chịu nổi áp lực, cô quyết định tự học tại nhà thay vì tiếp tục học cấp ba.

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng không dành cho cô sự cảm thông, mà thay vào đó là những lời miệt thị ngoại hình và công kích vô lý. Những tổn thương tâm lý kéo dài, áp lực tài chính cùng sự khắc nghiệt của dư luận đã khiến cuộc sống của cô ngày càng bế tắc.

3 năm cuối đời vẫn dồn dập đau khổ

Ngày 17/1, tờ TV Daily dẫn lời người thân cận của cố diễn viên cho biết cô đã mắc chứng trầm cảm nặng trong suốt thời gian dài. Người này chia sẻ: “Sae Ron bị trầm cảm rất nghiêm trọng, khiến những người xung quanh vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, cô ấy có ý chí mạnh mẽ để quay trở lại hoạt động nghệ thuật và đã chủ động điều trị bệnh. Nhưng dư luận vẫn khắc nghiệt, những tổn thương trong lòng không thể hồi phục ngay. Chúng tôi cảm thấy bất lực vì không thể công khai cho công chúng biết Sae Ron đã đau đớn đến mức nào” .

Trước đó, vào tháng 5/2022, Kim Sae Ron gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi lái xe trong tình trạng say rượu tại khu vực Hakdong, quận Gangnam, Seoul. Cô đã đâm vào cây xanh và trạm biến áp, khiến nhiều cửa hàng trong khu vực bị mất điện. Xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô ở mức 0,2%, vượt xa mức thu hồi bằng lái (0,08%). Sau vụ việc, tòa án tuyên phạt Kim Sae Ron 20 triệu won tiền phạt.

Nữ diễn viên từng cố gắng trở lại với sân khấu kịch Dongchimi nhưng phải rút lui do phản ứng tiêu cực từ dư luận. Khi cô đăng ảnh hậu trường của các bộ phim Hunting Dogs và Kiss Six Sense lên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích lại bùng lên, buộc cô phải xóa bài viết. Tháng 11/2023, thông tin về việc cô hoàn tất ghi hình cho bộ phim Guitar Man và chuẩn bị tái xuất màn ảnh được công bố.

Bi kịch bủa vây Kim Sae Ron sau vụ gây tai nạn do say rượu.

Theo nhiều nguồn tin, Kim Sae Ron rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Ngoài số tiền phạt vì vụ tai nạn, cô còn phải bồi thường thiệt hại cho các chủ cửa hàng, chi trả phí sửa chữa trạm biến áp và gánh khoản tiền phạt do chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.

Vụ việc trở thành cú sốc lớn trong sự nghiệp của Kim Sae Ron. Hình ảnh ngôi sao nhí tài năng ngày nào giờ gắn liền với hai chữ "say xỉn". Dư luận quay lưng, nhãn hàng cắt hợp đồng, các dự án phim loại bỏ cô. Dù Kim Sae Ron nhiều lần lên tiếng xin lỗi, tất cả đều vô ích. Những gì cô vất vả gây dựng suốt hơn 10 năm sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Để trang trải cuộc sống, nữ diễn viên đã làm thêm tại quán cà phê ở khu vực Yaksu-dong, Seoul. Theo lời người thân cận, cô làm việc từ sáng đến chiều tối. Ngoài ra, Kim Sae Ron cũng dạy diễn xuất cho các diễn viên trẻ để kiếm thêm thu nhập. Với sự nỗ lực ấy, cô vẫn không thể xoay xở được khoản tiền bồi thường lớn.

Khi đi làm thêm, cô bị chế giễu là “làm màu, diễn khổ”. Thời điểm muốn quay lại showbiz , cô bị chỉ trích là “chưa đủ ăn năn, hối cải”. Tiết lộ bản thân đang gặp khó khăn tài chính, cô bị châm chọc: “Nghệ sĩ thì làm gì có chuyện nghèo”. Dù cố gắng thế nào, Sae Ron cũng không thể thay đổi định kiến của công chúng. Không có cơ hội làm lại, không có lối thoát, tiền bạc dần cạn kiệt, tương lai mịt mù… là những gì nữ diễn viên phải chịu đựng.

Người thân cận tiết lộ tình trạng trầm cảm của cô ngày càng trầm trọng khi đối diện với áp lực kinh khủng từ dư luận.

Về đời tư tình cảm, Sae Ron chưa từng công khai bạn trai. Tuy nhiên, vào năm ngoái, cô gây xôn xao khi đăng rồi xóa ngay bức ảnh thân mật với Kim Soo Hyun. Hành động này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn hẹn hò, nhưng phía nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Sau đó, Kim Sae Ron còn bị fan của Kim Soo Hyun chỉ trích dữ dội.

Sau khi mất hết công việc, ngoài gia đình và một số ít bạn bè thân thiết, Kim Sae Ron gần như cắt đứt liên lạc với hầu hết người trong giới giải trí, tự khép mình vào trạng thái cô lập.

Ngày 16/2, Kim Sae Ron được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng ngừng tim và qua đời khi mới 25 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến showbiz Hàn chấn động.

Từ ngôi sao nhí tài năng, Kim Sae Ron đã có mọi thứ: sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc. Nhưng cũng chính giới giải trí và dư luận đã đẩy cô vào ngõ cụt. Nhiều người nói sai lầm của cô không thể phủ nhận, nhưng liệu Sae Ron có đáng bị tước đi tất cả, bị vùi dập không thương tiếc đến mức không còn đường quay lại?