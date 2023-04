Ngày 23/4: Cả nước ghi nhận thêm 1.717 ca mắc COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.544.777 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.669 ca nhiễm).

Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, trong ngày 23/4, có 367 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.617.092 ca. Hiện có 61 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 53 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao HFNC, 6 ca thở máy xâm lấn. Không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tiêm chủng, trong ngày 22/4, có 1.008 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.144.129 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.530.390 liều: Mũi 1 là 70.907.789 liều; Mũi 2 là 68.450.876 liều; Mũi bổ sung là 14.343.891 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.074.346 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.753.488 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.648.756 liều: Mũi 1 là 10.209.366 liều; Mũi 2 là 8.439.390 liều.