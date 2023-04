Rõ hơn về thuốc Sunkovir điều trị COVID-19

WHO khuyến khích kết hợp Đông - Tây y trong điều trị COVID-19

Trung Quốc là một trong những quốc gia ứng dụng phổ biến YHCT trong điều trị COVID-19 từ thời gian đầu của đại dịch. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học Acta Pharmaceutica Sinica B vào tháng 9-2021, một nhóm khoa học gia Trung Quốc cho biết có khá nhiều thuốc YHCT được ứng dụng rộng rãi trong điều trị COVID-19 các mức độ, bao gồm Jinhua Qinggan Granules, viên nang Lianhua Qingwen, thuốc dạng tiêm Xuebijing, các thang thuốc sắc như Qingfei Paidu, Huashi Baidu và Xuanfei Baidu…

Hầu hết các thuốc này đã được chứng minh tác dụng trong các bệnh đường hô hấp khác như cúm. Với COVID-19, chúng không hoạt động như thuốc kháng virus hay kháng thể đơn dòng mà nhắm vào việc hỗ trợ điều trị các triệu chứng, ví dụ giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ phổi, giúp rút ngắn giai đoạn sốt... nhằm giảm số ngày nằm viện, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân mau hồi phục. Nhiều phương thuốc cổ truyền nhằm tăng cường sức khỏe khác cũng được Trung Quốc sử dụng với mục đích phòng bệnh.

Đông - Tây y kết hợp cũng được thử nghiệm, ứng dụng ở một số quốc gia khác như Nhật Bản với thảo dược Maoto, được sử dụng như biện pháp điều trị dự phòng cho nhân viên y tế sau phơi nhiễm COVID-19. Triều Tiên cũng từng cho biết họ tăng cường phân phối các phương thuốc truyền thống khi làn sóng "bệnh sốt" đầu tiên được báo cáo.

Vào tháng 3-2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức cuộc họp chuyên gia nhằm đánh giá YHCT Trung Quốc trong điều trị COVID-19. WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thành viên khác của WHO; khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên nghiên cứu, xem xét việc tích hợp Trung y cũng như các biện pháp can thiệp YHCT tương tự trong việc lập kế hoạch quản lý lâm sàng cho bệnh nhân mắc COVID-19.

A.Thư