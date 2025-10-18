Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Tối 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội.

Ngân 98 viết: "Có thể nói thời điểm các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể trong chính những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân.

Giờ đây, dù phải đi một nơi xa một thời gian dài Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong 1 phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn. Nếu một ngày nào đó các bạn nhớ Ngân, hãy bật lại những video cũ, nghe lại tiếng cười, những phút giây mà Ngân từng cháy hết mình. Ngân cũng nhớ đến mọi người, nhớ nhiều lắm. Và nếu có thể gửi 1 lời cuối, Ngân muốn nói rằng hãy sống tốt, yêu thương nhau nhiều hơn và hãy tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ ở phía trước".

Ngân 98 bị bắt vào ngày 13/10 để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Lương Bằng Quang mới đây đăng tải đoạn clip đọc bức tâm thư của Ngân 98 trước khi bị bắt tạm giam

Vào năm 2021, Lương Bằng Quang và Phú Quốc từng bị mắc kẹt tại Phú Quốc vì dịch bệnh Covid-19. Ban đầu, cả hai chỉ dự định đi du lịch ở đây 3 ngày, tuy nhiên lại sinh sống gần 4 tháng. Để có chi phí sinh hoạt, Lương Bằng Quang đã xin làm thuê công việc tay chân tại khách sạn như dọn phòng, cọ toilet... Khi đi ra chợ mua đồ ăn, cả hai còn mặc cả từng mớ rau vì thiếu thốn tiền bạc.

Anh từng chia sẻ: "Tôi làm rất nhiều công việc khác nhau: Bảo vệ, lễ tân, làm hình ảnh cho khách sạn, thậm chí khi thiếu người tôi dọn phòng luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình cọ toilet, ban đầu tôi cảm thấy rất gớm, nhưng làm dần cũng quen. Phải làm công việc tay chân sau nhiều năm sống hào nhoáng, thú thực tôi không thấy xấu hổ hay ngại ngùng đâu. Tôi còn cảm thấy may mắn nữa, vì mình còn có việc để làm, có thể trang trải phần nào chi phí trong lúc khó khăn này.

Những lúc như thế này, sự nổi tiếng của tôi hay Ngân đâu có giúp được gì, vì người ta cần nhân viên lễ tân, dọn phòng có chuyên môn. Vậy mà họ nhận tôi - một người chẳng có chút chuyên môn nào vào làm, giữa lúc khó khăn này, tôi thấy biết ơn lắm! Tôi chăm chỉ làm tất cả mọi việc một cách tốt nhất. Có thể nói, với sự cố gắng của mình, hiện tại chúng tôi đang được ở miễn phí. Tôi đổi công sức để làm việc cho khách sạn và họ cho chúng tôi một chỗ ở".

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng bị mắc kẹt ở Phú Quốc gần 4 tháng

Thời điểm sinh sống ở Phú Quốc, cặp đôi cùng nhau đi chợ, mặc cả từng mớ rau

Để có tiền sinh hoạt, Lương Bằng Quang đã làm công việc dọn phòng, cọ toilet... ở khách sạn

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. "Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng.

Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Về lý do để mẹ đứng tên đại diện công ty, Ngân 98 khai rằng, bản thân thường lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ. “Mẹ tin tôi nên đứng tên, chứ bà không biết gì về hoạt động kinh doanh”, Ngân 98 nói.

Trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác

Ngày 15/10, trong quá trình khám xét nhà Ngân 98 là căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.

Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu loạt siêu xe có giá hàng chục tỷ đồng. Được biết, mức cát xê của Ngân 98 dao động từ khoảng 70-100 triệu đồng.