Sau vụ Ngân 98 bị bắt: Bài diễn văn vô tri của Lương Bằng Quang

Ngân 98: “sáng đèn” sau vòng lao lý – bất ngờ từ mạng xã hội

Lương Bằng Quang livestream giữa đêm, khiến cư dân mạng hoảng vía vì anh khóc lóc đến trợn trừng mắt

Khác với nhiều người nổi tiếng khi vướng vòng lao lý, các nền tảng mạng xã hội của Ngân 98 vẫn "sáng đèn". Thậm chí, lượng trang xã hội mang tên Ngân 98 còn tăng lên (có khi là giả mạo) với nhiều thông tin liên quan đến cô. Trong đó, những chia sẻ cũ của Ngân 98 xuất hiện dồn dập, thậm chí còn nhiều hơn trước.

Giữa khuya 16-11, trên trang cá nhân của Ngân 98 (trang DJ Ngân 98), ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang thực hiện livestream. Lương Bằng Quang chia sẻ tâm thư được anh thổ lộ là của Ngân 98 viết sẵn.

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin liên quan đến Ngân 98 và mọi nhất cử nhất động của Lương Bằng Quang (chồng của Ngân 98) đều thu hút sự chú ý.

Vì vậy, phần livestream của Lương Bằng Quang thu về gần 300.000 like, gần 32.000 bình luật và gần 9.000 chia sẻ. Đây là con số kỷ lục so với lịch sử livestream của bộ đôi này trước nay, kể cả những hình ảnh hở bạo của Ngân 98 cũng không gây được sự chú ý này.

Trong livestream của mình, Lương Bằng Quangđã bật khóc khi đọc lại những chia sẻ mà vợ mình chuẩn bị sẵn từ trước. Trong video, Lương Bằng Quang cho biết lẽ ra Ngân 98 sẽ là người ngồi đối diện với khán giả để tâm sự. Nhưng Ngân 98 dường như tiên đoán trước điều này sẽ xảy ra nên chuẩn bị sẵn để chồng đọc như cách hoàn thành "tâm nguyện cuối cùng".

''Có thể nói thời điểm mà các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể chính trong những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân. Giờ đây, dù phải đi một nơi xa, một thời gian dài, Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong một phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn'' - Lương Bằng Quang trích đọc tâm thư của Ngân 98 viết trước khi bị bắt.

Lương Bằng Quang với bài diễn văn như điếu văn

Bài diễn văn vô tri của Lương Bằng Quang

Không bàn đến chuyện bài diễn văn này có thực sự là của Ngân 98 hay không, hay vẫn là "bài cũ" Quang viết Ngân thực hiện như hằng hà sa số lần trước đây thì hành động của ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị hiệu ứng ngược. Ngân 98 làm sai, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu Ngân 98 biết trước được hành vi của mình, hẳn cô đã không dạn tay làm bậy hay hả hê khi mua sắm đất đai nhiều đến thế rồi khoe lên mạng. Sau khi sai phạm, nữ DJ lại không hề đề cập đến vấn đề khán giả, độc giả đang quan tâm - hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - khiến cô vướng vào vòng lao lý hay lời xin lỗi đến những người đã mua các sản phẩm do cô kinh doanh.

Trong khi đó, chồng Ngân 98 lại dài dòng lê thê vào chuyện "niềm hạnh phúc của Ngân là được nhìn những đứa trẻ mồ côi mỉm cười". Vậy, việc buôn bán, sản xuất thực phẩm giả của Ngân 98 mang đến những tác hại bệnh tật của nhiều người thì sao? Hơn hết, công việc này đã giúp cặp đôi có một cuộc sống trưởng giả kếch xù với siêu nhà, siêu xe, những chuyến du lịch sang chảnh, thưởng thức cao lương mỹ vị,… thì sao?

Từ 20 năm trước, khi bắt đầu gia nhập làng giải trí, ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã được đánh giá là một người có tài. Minh chứng là những bài nhạc của anh luôn hít và chính cái tên Lương Bằng Quang cũng là một ca sĩ tên tuổi.

Khi vướng thị phi, khán giả thấy tiếc cho cái tài của Quang. Nhưng với bài diễn văn bị đánh giá "vô tri", cảm xúc "có phần giả trân" vào giữa khuya qua, Lương Bằng Quang không lấy lại được tình cảm của khán giả. Nếu ai từng biết Lương Bằng Quang, sẽ hiểu Quang trước đây là một người nam tính có phần trượng nghĩa.

Nhưng giờ đây, người từng biết Quang thấy anh trở nên lạ lẫm. Không phải chuyện anh "xấu đi" hay làm chuyện xấu thế nào mà là việc Quang bỗng mất đi ít nhiều cái chí khí nam nhi trước đây bởi chuyện kể lể dài dòng, khóc lóc và "dọn đường" đi một cách cẩu thả. Ngân 98 dù có bị bắt thì vẫn ở đó nhưng bài diễn văn của Lương Bằng Quang thì giống "như bài điếu văn" như nhận định của cư dân mạng.