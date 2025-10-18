Đêm 16/10 - rạng sáng 17/10, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng video đọc lời cuối của Ngân 98 trước khi bị bắt.

Ngoài nội dung chia sẻ, nhiều người cũng chú ý đến biểu cảm và thái độ của Lương Bằng Quang. Trong đoạn clip dài gần 4 phút, Lương Bằng Quang nhiều lần khóc nấc, nghẹn lời. Đặc biệt là ở cuối clip, khi đang cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chồng Ngân 98 bỗng vội vàng tắt camera, ánh mắt thể hiện sự hoảng sợ.

Biểu cảm giật mình, vội vàng tắt camera của Lương Bằng Quang

Chính hành động lạ này mà phía dưới clip của Lương Bằng Quang, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thắc mắc, thậm chí tranh cãi.

Một số người dự đoán là có ai đó bước vào phòng khi đang quay clip nên chồng Ngân 98 mới giật mình như vậy: “Ánh mắt cuối video sao kiểu sợ sao vậy”, “Kiểu sợ ai đó nhìn nên mới hốt hoảng”, “Ánh mắt cuối video là sao nhỉ?”, “Có ai xem khúc cuối không? Quang bị giật mình sợ á. Có ai vào trong nhà bất chợt hả?”, “Thắc mắc khúc cuối ai vô mà cái mặt mất hồn sợ sệt tắt camera ngang”,...

Ngược lại, nhiều người hoài nghi về biểu cảm lạ này, cho rằng có thể chỉ là “diễn” để tạo thảo luận, chưa chắc đã có người vào phòng. “Mình nghĩ là cố tình”, “Không có ai vào hết, đọc xong văn rồi hốt hoảng cho cộng đồng mạng suy diễn thôi”, “Ê! Sao nhìn cứ không thật nhỉ?”, “Cảm thấy khó tin, cả tâm thư của Ngân lẫn cái giật mình của Quang”,... là những bình luận không tin tưởng vào Lương Bằng Quang.

Lương Bằng Quang đang nước mắt lưng tròng...

... Bỗng trợn mắt lên rồi luống cuống tắt camera

Sự nghi ngờ này là có căn cứ. Bởi chỉ mới ngày 13/10 vừa qua - khi cơ quan chức năng khám xét căn hộ cao cấp của vợ chồng Ngân 98 tại phường Cát Lái (TP. HCM), Lương Bằng Quang lại có thái độ khác.

Trong đoạn video ghi lại thời điểm Lương Bằng Quang được cơ quan chức năng yêu cầu chụp ảnh lại cùng vật chứng là 80 sổ đỏ cùng một số tiền mặt, có thể thấy thái độ của người này khá bình thản, thậm chí tươi tỉnh nhếch khóe miệng.

Tuy nhiên những thái độ lạ của Lương Bằng Quang vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp bởi sau video khóc nấc, chính chủ chưa lên tiếng.

Lương Bằng Quang cười mỉm khi được cơ quan chức năng yêu cầu chụp ảnh cùng vật chứng

Ngày 13/10, Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh này đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023 - 2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Ngân 98 thừa nhận bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách, thông qua một người tên V. - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh.

Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết cả 2 đã là vợ chồng, đăng ký kết hôn được 2 năm nay. Trước đó cả hai đã sống chung nhiều năm rồi mới cưới.

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan đến vợ chồng Ngân 98.