Vào ngày 17/10, công ty quản lý KHS thông báo nữ diễn viên Clara Lee đã ly hôn với chồng đại gia Samuel Hwang sau 6 năm kết hôn. "Clara Lee đã hoàn tất thủ tục ly hôn theo thỏa thuận chung vào tháng 8. Quyết định này được đưa ra sau cuộc thảo luận dài và kỹ lưỡng với chồng cô. Mặc dù thủ tục ly hôn được hoàn tất vào tháng 8, nhưng chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng lập trường của cả hai gia đình và tìm kiếm sự thấu hiểu lẫn nhau, đó là lý do tại sao chúng tôi thông báo tin tức muộn màng này" - KHS xác nhận.

Thông qua công ty, "bom sex" xứ Hàn cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì phải chia sẻ tin buồn này với tất cả những người đã ủng hộ. Mong mọi người tiếp tục quan tâm tới những nỗ lực tương lai của tôi với tư cách là 1 diễn viên". Thông tin này nhanh chóng gây sốt truyền thông Hàn Quốc và nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Khán giả cho rằng tin tức này vô cùng đột ngột bởi trước đó, nữ diễn viên nóng bỏng này không để lộ dấu hiệu cho thấy hôn nhân tan vỡ. Cô vẫn làm việc và khoe lối sống sang chảnh, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống như thường lệ.

Clara Lee ly hôn chồng đại gia sau 6 năm chung sống

Clara Lee có tên thật Lee Sung Min, chào đời ngày 15/1/1985 tại Thụy Sĩ. Cô là con gái của ca sĩ Lee Seung Kyu, thành viên ban nhạc song ngữ Koreana nổi tiếng thập niên 1980. Clara lớn lên ở Mỹ và Anh, mang quốc tịch Anh, theo học tại các trường quốc tế, nơi hình thành nên vẻ đẹp Tây phương quyến rũ: đôi mắt sâu hút hồn, thân hình nóng bỏng và nụ cười ma mị.

Ra mắt năm 2005 dưới tên thật, Clara nhanh chóng gây chú ý với vai phụ trong phim Five Senses of Eros (2009). Bước ngoặt đến vào tháng 5/2013, khi Clara ném quả bóng khai mạc tại một trận bóng chày chuyên nghiệp. Trang phục legging bó sát khoe đường cong hoàn hảo khiến cô bùng nổ thành "bom sex" khét tiếng, được báo chí Hàn ca ngợi là "ngôi sao mới nổi" và "biểu tượng gợi cảm". Từ đó, Clara oanh tạc màn ảnh nhỏ, tham gia nhiều show tạp kỹ, trở thành "cơn sốt" của giới truyền thông.

Clara là "bom sex" đình đám xứ Hàn

Tuy nhiên sự nghiệp của mỹ nhân này chững lại sau ồn ào kiện tụng CEO công ty quản lý cũ. Ánh sáng trở lại năm 2019, khi Clara thông báo kết hôn với Samuel Hwang, doanh nhân Mỹ gốc Hàn, hơn cô 2 tuổi, tốt nghiệp MIT và lãnh đạo NPX (công ty công nghệ cao). Đám cưới riêng tư tại Los Angeles chỉ có gia đình tham dự, đánh dấu chương mới "bà hoàng".

Samuel Hwang là đại gia đích thực, đã hỗ trợ Clara tái xuất, giúp cô sống cuộc đời xa hoa. Được biết sau hôn lễ, Clara và chồng chuyển đến sống ở tòa tháp cao nhất Hàn Quốc - Lotte World tại trung tâm Jamsil, Songpa-gu, Seoul. Các căn hộ thượng lưu trong tòa nhà có diện tích dao động từ 139 mét vuông tới 842 mét vuông, có giá khởi điểm từ 84 tỷ đồng và hiện đã lên tới gần 700 tỷ đồng.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên sống trong căn hộ giá 700 tỷ

Nhờ chồng đại gia, Clara không cần lăn lộn showbiz vẫn sống như bà hoàng. Sống sung sướng trong căn nhà 700 tỷ, Clara thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, dát cả cây đồ hiệu, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, những bữa tiệc xa hoa. Sau khi kết hôn, cô cũng có phần "hiền" hơn, ít khoe những hình ảnh nóng bỏng hơn hẳn. Ở tuổi 40, cô ngày càng trẻ đẹp, gần như không hề có dấu hiệu lão hóa. Nhìn cuộc sống của nữ diễn viên này, khán giả không khỏi cảm thán và ghen tị. Thế nhưng giờ đây, Clara và chồng đại gia đã "đường ai nấy đi".