Một góc bếp được dọn gọn gàng. Một chiếc máy pha cà phê đặt cạnh chồng cốc sứ mua từ vài chuyến đi. Ánh đèn vàng ấm áp. Loa mở playlist jazz hoặc acoustic quen thuộc. Mùi cà phê xay, nến thơm và tiếng máy espresso chạy khe khẽ khiến căn nhà bỗng có cảm giác giống một quán cafe hơn là nơi chỉ để ở.

Nhiều người ở quãng tuổi 30 - “the 30s” đang sống như vậy. Không gian sống được chăm chút kỹ càng, không hẳn chỉ để khoe lên mạng xã hội mà để chính họ cảm thấy muốn ở nhà nhiều hơn.

Điều thú vị là xu hướng này không phản ánh việc người ta đang trở nên khép kín hay hướng nội. Chỉ khác ở chỗ, sau nhiều năm dành thời gian để tìm kiếm trải nghiệm bên ngoài, nhiều người bắt đầu muốn đầu tư cho nơi mình quay về nhiều nhất - nhà.

Bên cạnh đó, cuộc sống bên ngoài cũng đang có nhiều biến động. Giá cả tăng lên, lịch trình công việc bận rộn hơn, năng lượng dành cho việc liên tục ra ngoài cũng không còn nhiều như trước. Vì thế, thay vì phải đi đâu đó để tìm cảm giác thư giãn, nhiều người chọn mang chính không gian và tinh thần của quán cafe về nhà.

Không khó để nhận ra xu hướng này qua cách nhiều KOL, content creator hay những người có sức ảnh hưởng như Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon, Cô em Trendy, Lâm Minh, Jun Phạm, Minh Min, Lý Quý Khánh,... đang chia sẻ không gian sống trên MXH. Có người đã có gia đình, có người còn độc thân; có người chọn phong cách ấm áp, có người lại gai góc và mộc mạc;... nhưng tất cả đều cho thấy một điểm chung: Biến nhà thành một phiên bản khác của quán cafe!

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon

Gia đình Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon - KOL kiêm chủ shop nổi tiếng đang ở trong một căn hộ tại TP.HCM. Cặp đôi trau chuốt từng góc nhỏ, từng món đồ nhỏ trong nhà, thể hiện gu thẩm mỹ và tạo cảm giác ấm cúng.



Từng khung hình với nến, hoa tươi, ánh đèn, cây xanh, cốc cà phê,... khiến người ta dễ tin rằng đây là quán cà phê hơn là ngôi nhà.

NTK Lý Quý Khánh

Nói về căn nhà như quán cà phê thì chắc chắn không thể nơi ở của NTK Lý Quý Khánh - cháu trai của dòng họ Lý Quí - một gia tộc lâu đời, giàu có và quyền lực bậc nhất Việt Nam.

Toàn bộ không gian trong nhà được NTK sắp đặt theo tone màu ưa thích, luôn ngập tràn hoa tươi và nến thơm nên cả phần hình lẫn phần hương đều gây ấn tượng.

Cô Em Trendy - Vũ Minh Kong

Tuổi 30 chill nhất cõi mạng chính là của Cô Em Trendy và nửa kia - Vũ Minh Kông. Fashionista từng chia sẻ, cuối tuần của cô chỉ cần nằm dài thư giãn trên chiếc ghế ở phòng khách là đủ.

Cặp đôi cùng nhau pha cà phê, ăn bánh, đọc sách,... trong căn bếp gọn gàng, sạch sẽ như quán cà phê.

Lâm Minh

Góc pha cà phê của Lâm Minh cũng rất ấn tượng. Cô nàng không chỉ đầu tư máy pha cà phê mà còn có những chiếc ghế xếp đủ màu, nhiều kiểu đèn và máy phát đĩa than.

Cô nàng thường chịu khó cắm hoa, trồng cây tạo nên sức sống cho không gian sống.

Jun Phạm

Căn nhà ở trung tâm TP.HCM của Jun Phạm cũng là gây chú ý vì vừa cá tính vừa ấm cúng. Nam nghệ sĩ cho biết mình có thói quen "tha đồ về nhà", nên phòng khách quy tụ đủ kiểu phụ kiện từ đồ mới tinh đến món secondhand độc lạ. Nhìn qua tưởng lộn xộn, nhưng thực chất là sự hòa quyện khéo léo giữa phong cách Japandi tối giản, Wabi-sabi mộc mạc và Rustic phóng khoáng.

Khung cảnh trong căn bếp của Jun Phạm đem lại cảm giác giống quán cà phê hoặc homestay hơn là nhà ở.

Minh Min

Ca - nhạc sĩ Minh Min cũng là một người có gu trong việc chăm sóc, trang trí nhà cửa. Anh đang sống trong một căn hộ nhỏ tại Hà Nội.

Ở căn nhà của Minh Min, từ bên trong nhà đến ngoài ban công, bất kể góc nào cũng giống một quán cà phê.

(Ảnh: IGNV)