Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - vợ chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hình ảnh mâm cơm gia đình cùng dòng chú thích khiêm tốn: "Bày vẽ...". Hình ảnh bát cơm bên cạnh đĩa tôm rim, trứng ran và rau sống không chỉ cho thấy sự đảm đang của nàng hậu, mà còn mở ra cái nhìn chân thực về cuộc sống của cô sau khi trở thành con dâu nhà bầu Hiển.

Đỗ Mỹ Linh khoe mâm cơm hàng ngày

Khác với hình dung của nhiều người về những bữa tiệc xa hoa trong biệt phủ, mâm cơm của vợ chồng Chủ tịch CLB Hà Nội – Đỗ Vinh Quang lại mang đậm nét truyền thống. Đỗ Mỹ Linh chọn cách chăm sóc tổ ấm bằng những món ăn dân dã nhưng được bày biện chỉn chu, tinh tế trên bộ đồ dùng cao cấp.

Không khoe khoang đồ hiệu hay xe sang, nàng hậu ghi điểm bởi sự tươm tất trong những điều nhỏ nhất. Làm dâu trong một gia đình giàu có, Đỗ Mỹ Linh chọn cách thích nghi bằng sự khiêm nhường và ham học hỏi. Cô nàng từng chia sẻ may mắn khi có sự chỉ dạy tận tình từ mẹ chồng – bà Lê Thanh Hòa. Mỹ Linh cũng chia sẻ, gia đình chồng cô dù bận rộn đến đâu vẫn duy trì nề nếp ăn cơm chung và coi trọng giá trị truyền thống. Sự gắn kết này giúp cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nhà chồng.

Gia đình nhà bầu Hiển

Cô nàng thường xuyên đi du lịch cùng chồng

Nàng dâu hào môn với cuộc sống đời thường

Khoảnh khắc chơi cùng con và các cháu của Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh cùng mẹ chồng và chồng đi xem bóng đá

Kể từ khi về chung một nhà với thiếu gia Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh có sự thay đổi rõ rệt trong định hướng sự nghiệp. Cô gần như rút lui khỏi các hoạt động showbiz ồn ào để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Khán giả thường xuyên bắt gặp hình ảnh nàng hậu diện trang phục giản dị, thanh lịch ngồi cạnh chồng trên khán đài sân Hàng Đẫy. Cô không chỉ là người vợ mà còn là người bạn đồng hành, chia sẻ những khoảnh khắc thăng trầm cùng đội bóng của chồng. Sau khi con gái đầu lòng lớn hơn, cô bắt đầu làm quen với công việc của tập đoàn nhà chồng. Tuy nhiên, gần đây Mỹ Linh ít xuất hiện vì nghi vấn mang thai bé thứ 2.

Ảnh: IGNV, Hải Đăng