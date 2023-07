New Zealand giành chiến thắng lịch sử ở World Cup nữ 2023

Trận đấu đầu tiên của World Cup nữ 2023 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn so với New Zealand. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Na Uy chơi ấn tượng và dồn ép đối phương. Họ đẩy đội tuyển nữ New Zealand lùi sâu về phần sân nhà.

Những cơ hội nguy hiểm bắt đầu xuất hiện nhưng Maanum hay Graham đều bỏ lỡ đáng tiếc. Các đường bóng tấn công của đội tuyển nữ Na Uy chủ yếu xuất phát từ cánh phải, nơi có sự hiện diện của Blakstad. Sau quãng thời gian đầu trận gặp nhiều khó khăn, sự cổ vũ của khán giả nhà tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ nữ New Zealand.

Đội chủ nhà thi đấu tốt hơn ở nửa cuối hiệp 1 nhưng nhiều pha tấn công của đội bóng này không hiệu quả. Hàng tiền vệ của đội tuyển nữ New Zealand hiếm khi tung ra những đường chuyền đủ tốt ở tình huống quyết định. Điểm sáng của đội bóng này là tiền đạo Hannah Wilkinson. Trung phong cao 1m78 thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt và gây ra vô vàn khó khăn cho đối phương.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ New Zealand sớm có được bàn thắng. Phút 48, Hand thoát xuống rất hay bên phía cánh phải, cô có đường căng ngang thuận lợi để Hannah Wilkinson dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

Hannah Wilkinson ghi bàn cho New Zealand.

Giành được lợi thế, đội tuyển nữ New Zealand càng chơi càng hay. Họ tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Na Uy. Phút 63, Riley dứt điểm rất kĩ thuật nhưng thủ thành Na Uy xuất sắc cản phá. Phút 81, đến lượt Na Uy khiến khung thành của đội chủ nhà chao đảo. Tuva Hansen sút xa đưa bóng đi dội xà ngang.

Phút 89, cũng chính Tuva Hansen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định dành quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm đá phạt 11 mét, Percival lại đá hỏng đáng tiếc. 9 phút bù giờ là không đủ để đội tuyển nữ Na Uy giành lại 1 điểm. 3 điểm trước Na Uy là là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ New Zealand có được chiến thắng ở một kì World Cup.

Kết quả: New Zealand 1-0 Na Uy

Ghi bàn:

New Zealand: Wilkinson (48’)

Đội hình New Zealand vs Na Uy

New Zealand: Victoria Esson (21-TM), CJ Bott (4), Katie Bowen (14), Ali Riley (7), Rebekah Stott (13), Betsy Hassett (12), Ria Percival (2), Malia Steinmetz (6), Jacqui Hand (16), Indiah Paige Riley (20), Hannah Wilkinson (17)

Na Uy: Aurora Mikalsen (23-TM), Thea Bjelde (13), Maren Mjelde (6), Mathilde Harviken (16), Tuva Hansen (4), Frida Maanum (18), Ingrid Engen (7), Guro Reiten (11), Caroline Graham Hansen (10), Julie Blakstad (17), Ada Hegerberg (14)