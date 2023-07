Xả súng ngay trước thềm khai mạc World cup nữ ở New Zealand

Cảnh sát New Zealand ngày 20/7 trấn an, đây là vụ việc riêng lẻ và không có rủi ro an ninh quốc gia; đồng thời cho biết kẻ xả súng đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ trước vài giờ diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn Giải vô địch bóng đá nữ thế giới tại thành phố Auckland.

Các sỹ quan cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Auckland, New Zealand. Ảnh: Sky Sports

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết, các hoạt động của Giải đấu vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch. Vụ xả súng không có động cơ chính trị và không gây nguy hiểm. Không có bất kỳ cuộc truy tìm nào khi kẻ xả súng đã thiệt mạng.