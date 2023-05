New York cấm sử dụng khí gas trong các tòa nhà mới

Động thái này nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua việc giảm sự phụ thuộc của New York vào khí tự nhiên.

Cụ thể, luật yêu cầu kể từ năm 2025, các tòa nhà mới xây phải sử dụng hoàn toàn các thiết bị điện. Đối với các tòa nhà mới dưới 7 tầng và các tòa nhà cao tầng, luật mới sẽ có hiệu lực lần lượt từ năm 2026 và năm 2029.

Bệnh viện và các cơ sở hạ tầng quan trọng như giao thông vận tải, cơ sở thực phẩm thương mại sẽ được miễn áp dụng luật mới. Bên cạnh đó, các tòa nhà có mạng lưới điện không đủ chịu tải và các tòa nhà hiện nay cũng sẽ không ảnh hưởng bởi luật mới.

Cơ quan lập pháp của bang đã thông qua gói ngân sách trị giá 229 tỷ USD để triển khai luật mới.

Dù vậy, vẫn có một miễn trừ, chẳng hạn như điện dự phòng khẩn cấp và cho các cơ sở thực phẩm thương mại, phòng thí nghiệm và cơ sở rửa xe. Các quy định này chỉ áp dụng cho công trình xây dựng mới và không ảnh hưởng đến các tòa nhà hiện có.

Khi giai đoạn chuyển đổi được khởi động năm 2026, các tòa nhà mới xây dựng sẽ phải từ bỏ các thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang sử dụng các thiết bị dùng điện như lò sưởi điện, bếp từ hay máy bơm nhiệt.

(Ảnh: NBC Palm Springs)

Số tiền này cho phép Cơ quan Điện lực New York xây dựng và vận hành các cơ sở năng lượng tái tạo, giúp bang đạt mục tiêu giảm 85% lượng khí thải vào năm 2050.



Người đứng đầu cơ quan lập pháp bang New York, ông Carl Heastie cho rằng việc thay đổi cách thức và sử dụng năng lượng sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch, từ đó đảm bảo một môi trường lành mạnh hơn cho người dân trong tương lai.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, hiện có 52% số hộ gia đình ở bang New York đang sử dụng khí gas để sưởi ấm hoặc nấu ăn. Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Robert Ortt cho rằng lệnh cấm sẽ làm tăng hóa đơn điện, cũng như chi phí nhà ở cho người dân bang New York.

Theo hãng tin AP, dự luật này do Thống đốc bang New York Kathy Hochul và các đảng viên đảng Dân chủ khác trong cơ quan lập pháp Mỹ lập ra và được thông qua vào tối ngày 2/5. Nó là một phần của ngân sách bang, đồng thời giúp New York trở thành một trong những bang tiên phong cắt giảm phát thải từ các tòa nhà.



Ngoài New York, hàng chục thành phố khác trên khắp nước Mỹ cũng đang xem xét các chính sách cấm hoặc không khuyến khích sử dụng khí gas trong những tòa nhà mới nhằm giải quyết các vấn đề khí hậu và sức khỏe cộng đồng.