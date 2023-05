Cung điện Buckingham tiết lộ chi tiết đặc biệt về Hoàng bào đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camilla

Khi Lễ đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camilla ngày càng đến gần, Cung điện Buckingham tiếp tục chia sẻ những chi tiết đặc biệt về lễ kỷ niệm sắp tới. Mới đây nhất, Điện Buckingham mới đây công bố những bức ảnh về lễ phục đăng quang mà Vương hậu Camilla (75 tuổi) sẽ mặc trong buổi lễ tại Tu viện Westminster. Tất cả đều được làm thủ công, tỉ mỉ đến từng milimet.

Theo truyền thống, Vua và Vương hậu mỗi người sẽ mặc hai bộ lễ phục khác nhau trong lễ đăng quang là: Robe of State và Robe of Estate (còn gọi là hoàng bào).

Hình ảnh Vua Charles và Vương hậu Consort Camilla được chụp vào tháng 3 tại Cung điện Buckingham.

Robe of State (màu đỏ thẫm) được mặc khi cả 2 người đến Tu viện Westminster, còn Robe of Estate (màu tím làm từ vải nhung lụa) được mặc khi họ kết thúc buổi lễ đăng quang.

Chiếc áo choàng lễ phục của Vương hậu Camilla có hình thêu tay được thực hiện một cách chuyên nghiệp bởi các nghệ nhân của Trường Royal School of Needlework (mà Camilla là người bảo trợ) và mô tả các biểu tượng có ý nghĩa của thiên nhiên, đặc biệt là những loài hoa cụ thể có ý nghĩa đặc biệt đối với 2 người nói riêng và toàn bộ Vương thất Anh nói chung.

Trong số những bông hoa được thêu trên trang phục có hoa huệ tây - loài hoa yêu thích của cố Nữ vương Elizabeth II, cây sim đại diện cho hy vọng; dương xỉ vệ nữ tượng trưng cho sự thuần khiết; và hoa ngô tượng trưng cho tình yêu, sự dịu dàng.

Một thành viên của Royal School of Needlework thêu tay chiếc áo choàng màu tím mà Vương hậu Camilla sẽ mặc sau khi được xức dầu, đăng quang và lên ngôi trong buổi lễ diễn ra vào ngày 6 tháng 5.

Chiếc áo choàng Vương hậu Camilla cũng được trang trí bằng hoa tiết hình những con ong, bọ cánh cứng để phản ánh tình cảm của bà và Vua Charles đối với thế giới tự nhiên.

Vua Charles sẽ mặc chiếc áo choàng Quốc phục Robe of State mà ông nội của ông, Vua George VI, đã mặc trong Lễ đăng quang năm 1937, với phần tà phía sau dài tới 4,5m. Sau lễ đăng quang, Vua Charles III sẽ thay áo choàng Robe of State bằng chiếc Robe of Estate.

Người ta đồn đoán rằng Vương hậu Camilla có thể sẽ mang theo một bó hoa khoe sắc vào ngày đăng quang.

Cây kế là một trong những biểu tượng quốc gia được thêu bằng chỉ vàng trên Bộ áo choàng màu tím của Vương hậu Camilla.

Nói về trang phục, người phát ngôn của Cung điện Buckingham cho biết: "Lần đầu tiên, côn trùng bao gồm ong và bọ cánh cứng xuất hiện trên hoàng bào".

Biểu tượng có chữ lồng 'CR' xoáy bên dưới là hình chiếc Vương miện. Các chữ cái viết tắt của cụm từ Camilla Regina (tiếng Latinh có nghĩa là Nữ hoàng).

Về phần Vương hậu Camilla, bà sẽ mặc chiếc áo choàng được may lần đầu tiên cho Nữ hoàng Elizabeth II khi bà lên ngôi vào năm 1953. Chiếc áo này đã được chỉnh sửa một chút cho buổi lễ ngày 6/5 tới đây.

Lớp nhung trên cả hai chiếc áo choàng đã được làm mới bởi các nghệ nhân của Royal School of Needlework và lớp lót và ren vàng của Ede & Ravenscroft.

Để tưởng nhớ đến cố Nữ vương Elizabeth, Lily of the Valley - loài hoa yêu thích của bà - được thêu vào áo choàng của Vương hậu Camilla (cũng như được in trên thiệp mời tham dự sự kiện).

Loài hoa này thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện hoàng gia, cũng là một phần trong bó hoa cưới của Vương hậu Camilla khi bà và Charles kết hôn vào năm 2005 tại Windsor.

Quay trở lại năm 1953, loài hoa này cũng xuất hiện trong bó hoa đăng quang của cố Nữ vương khi bà lên ngôi tại Tu viện Westminster.

Trong suốt cuộc đời của Nữ hoàng, loài hoa này thường được trưng bày khắp Cung điện Buckingham và các dinh thự khác. Thêm vào đó, loài hoa này cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với các thành viên khác của gia đình Vương thất, chẳng hạn Vương phi Kate mang nó trong bó hoa cưới diễn ra năm 2011.

Nguồn: Daily Mail