Nếu yêu thích Hội An nhất định các chị em không thể bỏ qua 3 địa điểm có phố cổ cực hot trong năm nay này, chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp

Các bức ảnh chụp tại những dãy nhà cổ luôn đem lại cảm giác hoài niệm thú vị. Vì thế bên cạnh ảnh du lịch chụp với biển, núi, rừng... thì ảnh chụp tại các khu phố cũng là một kiểu ảnh được rất nhiều người yêu thích.

Nhắc đến phố cổ ở Việt Nam có lẽ ai cũng nghĩ đến Hội An. Hội An luôn là một địa điểm du lịch được yêu mến nhưng nếu bạn đang muốn tìm thêm những địa điểm mới mẻ hơn thì bài viết dưới đây chính là gợi ý cho bạn!

Bảo tàng áo dài

Tuy là một địa điểm không mới nhưng trong thời gian gần đây Bảo tàng Áo dài đang được rất nhiều người đến check-in. Bảo tàng Áo dài ra đời vào ngày 21/1/2014. Đây là một ý tưởng của họa sĩ - nhà thiết kế Sỹ Hoàng với mong muốn tôn vinh giá trị Việt, giúp giới trẻ và khách du lịch có cái nhìn sâu sắc hơn về chiếc áo dài, bộ quốc phục của nước ta.

Ảnh: Hoang Anh.

Bảo tàng này nằm trong không gian xanh mát của nhà vườn Long Thuận, thuộc phường Long Phước, quận 9 và bạn chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là bảo tàng duy nhất ở Việt Nam dành riêng để tôn vinh nét đẹp của chiếc áo dài.

Ảnh: Hoang Anh.

Không gian của Bảo tàng Áo dài mang đậm bản sắc truyền thống Việt Nam với những kiến trúc nhà xưa. Cả quần thể kiến trúc cũng gắn liền với thiên nhiên mang lại cảm giác rất dễ chịu khi vào tham quan. Bên trong bảo tàng bạn sẽ được tìm hiểu về chiếc áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, mỗi chiếc áo dài lại mang một chuyện vô cùng ý nghĩa.

Đến đây bên cạnh việc tìm hiểu về chiếc áo dài, các bạn cũng có thể chụp những bức ảnh rất đẹp. Để với Bảo tàng Áo dài bạn có thể tự đi bằng các phương tiện các nhân hoặc phương tiện công cộng như tuyến xe buýt 88 đi từ chợ bến thành. Bảo tàng mở cửa từ 8h30 -16h30 mỗi ngày.

Phố cổ ở Sa Đéc

Bên cạnh việc nổi tiếng về những làng hoa lâu đời với vô vàn các loại hoa khác nhau, Sa Đéc còn sở hữu các ngôi nhà với kiến trúc độc đáo mà ai đến đây cũng cảm thấy mê mẩn. Là một đô thị cổ từng là nơi giao thương sầm uất của người Kinh, Hoa, Pháp, Khmer nên những dấu tích của người xưa vẫn còn hiển hiện tại Sa Đéc cho đến ngày nay và được thể hiện rõ nhất qua các nhà cổ.

Ảnh: Liễu Lam.

Chẳng phải đi đâu xa ngay trên đường Nguyễn Huệ dọc bờ kè bạn có thể khám phá những căn nhà của người dân được xây dựng từ rất lâu. Những tấm biển bảng viết tay theo phong cách truyền thống trước đây vẫn được người dân sử dụng khiến cho những ngôi nhà càng mang đậm nét hoài cổ. Bạn sẽ cảm thấy mình như đang lạc về miền Tây thế kỷ 19, 20.

Nhà cổ ở Sa Đéc không tập trung thành khu phố như ở Hội An mà bị chia cắt bởi những công trình hiện đại và nhiều ngôi nhà bị trùng tu không theo nguyên trạng, nên sự ấn tượng có phần vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên, những kiến trúc cổ kính, có tuổi đời ngót nghét trăm năm ẩn hiện ấy vẫn là những nét điểm xuyết tinh tế, nhắc nhớ về một đô thị sầm uất xưa.



Ảnh: Hoàn Hảo.

Nhắc đến Sa Đéc là còn phải nhắc đến căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Nơi đây mang một vẻ đẹp cổ kính với lối kiến trúc Pháp cổ điển những năm cuối thế kỉ 19. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một ngôi nhà ba gian kiểu truyền thống miền Tây Nam Bộ, bề ngoài trông như một ngôi biệt thự kiến trúc Pháp, nhưng kiến trúc bên trong mang đậm màu sắc Trung Hoa. Mái nhà lợp ngói âm dương, hai bên đầu hồi cong vút hình thuyền theo kiểu đình chùa Bắc Bộ.

Ảnh: Iam Koo

Từ TP.HCM bạn dễ dàng bắt xe khách đi đến Sa Đéc bằng các hãng xe Mạnh Quỳnh, Huệ Nghĩa, Phương Trang... Giá vé khoảng 120.000 - 180.000VND/chặng. Thời gian di chuyển khoảng hơn 3 tiếng. Nếu tự đi bằng phương tiện cá nhân từ TP.HCM bạn có thể đi theo Đại lộ Đông Tây để ra đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Đi hết đường cao tốc, rẽ phải, sau đó bạn sẽ thấy QL1, từ đó đi thẳng tới cầu Mỹ Thuận, xuống dốc cầu rẽ phải, đi thêm khoảng 16 - 17km nữa là đến Sa Đéc.

Nam Hội An

Nếu bạn muốn tìm đến một nơi vừa có khu vui chơi cho trẻ con, vừa có những góc phố cổ cho mẹ check-in, vừa có những cửa hàng ăn uống cho bố thì hãy đến với Vinwonders Nam Hội An.

Đây là nơi hội tụ không gian kiến trúc nguyên bản của các vùng văn hoá từ Bắc vào Nam, đồng thời tái hiện chân thực và sống động những làng nghề Việt Nam truyền thống. Đặc biệt phải kể đến khu phố cổ mô phỏng Di sản Thế giới phố cổ Hội An đẹp không thua kém gì "bản chính".

Dọc theo bờ sông là hình ảnh phố cổ Hội an trầm mặc với những dãy nhà ống quét ve vàng ươm như màu nắng hạ cùng với những dãy đèn lồng đỏ treo trước mái hiên nhà. Tất cả tạo nên một khung cảnh cực đẹp mà chúng ta chỉ cần đứng vào là có những bức ảnh đẹp.

Những ai yêu thích những giá trị truyền thống thì có thể đến với khu vực Đảo Dân Gian. Đây là nơi hội tụ không gian văn hóa đậm chất của cả ba miền ở Việt Nam. Tại đây có các thiết kế gian hàng mang nét đặc trưng của vùng miền. Bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh, thanh âm quen thuộc đầy hoài niệm về chái bếp, nếp nhà, cổng làng, cây đa, bến nước, tiếng lách cách thoi đưa… thường thấy ở những làng quê yêu dấu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Để đến với Vinwonders Nam Hội An mọi người có thể di chuyển đến Đà Nẵng bằng các phương tiện như máy bay, ô tô, tàu hỏa. Sau đó chúng ta tiếp tục đi đến Vinwonders Nam Hội An. Nơi đây cách phố cổ Hội An khoảng 17km, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 44km, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30km. Từ Đà Nẵng tới đây, bạn có thể sử dụng dịch vụ thuê xe máy hoặc taxi, còn nếu đã ở Hội An rồi thì Vinwonders Nam Hội An có hỗ trợ xe bus đưa đón miễn phí.