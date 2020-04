Nếu thường xuyên đăng ảnh con lên Facebook, bố mẹ cần dừng lại ngay bởi chuyện này có thể gây nhiều nguy hại hơn tưởng tượng

Con cái là tài sản quý giá nhất của bố mẹ. Không ít người có tâm lý muốn khoe con mọi lúc, mọi nơi. Vậy nên họ đăng ảnh con với tần suất dày đặc lên các trang mạng xã hội như Facebook, Instargram, Reddit,... Tuy nhiên có một điều bố mẹ không ngờ được, đó là việc đăng ảnh tưởng như vô hại nhưng lại gây ra nhiều mối nguy hiểm hơn tưởng tượng.

Theo trang tin Brightside, bố mẹ nên hạn chế đăng ảnh con lại bởi những nguyên nhân sau đây:

1. Con có thể nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ

Nếu bố mẹ thường xuyên đăng ảnh một mình con kèm theo những lời khen mà không phải những bức ảnh có chung các thành viên trong gia đình thì con có thể nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, tự đề cao vai trò, giá trị của bản thân. Nhiều trẻ nhỏ bắt đầu thích chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi, thậm chí tự lấy điện thoại của bố mẹ để "selfie".

Một nghiên cứu của Đại học Swansea, Anh đã chứng minh việc sử dụng quá nhiều phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là đăng tải ảnh selfie có liên quan trực tiếp đến việc gia tăng lòng tự ái ở thanh thiếu niên. Những người tham gia nghiên cứu nằm trong độ tuổi từ 18-34 tuổi và được thử nghiệm tăng thời gian sử dụng mạng xã hội trong 4 tháng, đăng tải nhiều ảnh của bản thân hơn.

Kết quả, những người này đều tăng trung bình 25% lòng tự ái. Theo đó tính tự ái quá cao có thể dẫn đến chứng Rối loạn nhân cách ái kỷ. Đây là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có biểu hiện quá ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, luôn khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lĩnh vực và thiếu sự đồng cảm với người khác.

2. Con có thể ám ảnh về những giá trị ảo trên mạng xã hội

Mạng xã hội giống như một cơn lốc, có thể cuốn bất kỳ ai vào vòng xoáy của nó, dù là người lớn hay trẻ nhỏ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng trẻ vẫn nhận thức được về số lượt like trên Facebook, Instagram. Khi thấy ảnh của mình ít lượt like hơn ảnh của bố mẹ, anh chị em hoặc bạn bè, trẻ có thể nảy sinh sự đố kị, so sánh.

Nhiều trẻ bị tổn thương lòng tự trọng, ám ảnh với việc làm sao để có tấm ảnh đẹp đăng lên Facebook, làm thế nào để nhiều lượt like. Một số trường hợp, trẻ làm những việc tiêu cực để thỏa mãn những đam mê, giá trị ảo trên mạng và để tâm quá mức đến việc người khác nghĩ sao về mình.

3. Con có thể đánh mất những ký ức tuổi thơ

Nhiều cha mẹ chụp ảnh con rồi đăng tải lên mạng xã hội giống như một cách lưu giữ kỷ niệm. Tuy nhiên một số cuộc khảo sát chỉ ra, không ít bố mẹ chỉ chăm chú chụp ảnh mà không để tâm đến việc tạo cho con những kỷ niệm thật sự. Chẳng hạn bố mẹ dắt con đi chơi công viên nhưng lại không giải thích đây là con hổ, đây là con voi, đặc tính của từng loài,...

Thay vào đó, bố mẹ chỉ chú ý đến việc: "Đứng ở gần chỗ này để mẹ chụp cho 1 bức ảnh đẹp", "Đứng ở chỗ kia tạo dáng rồi mẹ chụp ảnh đăng Facebook",... Chính những điều này khiến con đánh mất không ít ký ức tuổi thơ.

4. Con có thể bị bắt nạt trên mạng

Việc đăng quá nhiều ảnh lên mạng xã hội có thể khiến con bạn bị bắt nạt trên mạng. Con của nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới như Kim Kardashian, Từ Hy Viên, Kim Hee Sun,... từng bị chê bai ngoại hình khi ảnh của các bé được bố mẹ đăng trên Facebook. Những ngôi sao này sau đó phải hạn chế việc đăng ảnh con lại.

Ngoài ra, khi con còn nhỏ, bố mẹ thường tự ý đăng ảnh mà không cần hỏi ý kiến. Trong số đó có những khoảnh khắc nhạy cảm, chẳng hạn như khi con đang mếu máo khóc hoặc bị bố mẹ phạt úp mặt vào tường. Khi lớn lên, con có thể xấu hổ vì việc này, nhất là khi những bức ảnh bị bạn bè nhìn thấy.

5. Con có thể gặp nguy hiểm, thậm chí bị bắt cóc

Mạng xã hội là ảo nhưng nguy hiểm là thật. Nhất là khi bố mẹ thường xuyên đăng tải không chỉ ảnh mà còn thông tin cá nhân của con như tên tuổi, đang học trường nào,... Kẻ xấu có thể dựa vào những thông tin bố mẹ đăng tải để tiếp cận và làm hại trẻ.

Thực tế từng có vụ việc bé gái ở Malaysia suýt bị bắt cóc ngay tại trường vì bố đăng ảnh lên Facebook. Một kẻ lạ mặt đã tiếp cận và gọi đúng tên cô bé. Sau đó, kẻ này tìm cách dẫn bé đi. May mắn là giáo viên quen biết với phụ huynh và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành động này. Bố của bé gái sau đó vô cùng hối hận vì đã đăng ảnh và thông tin của con gái lên mạng xã hội.