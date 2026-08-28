Nếu Paris là rừng hoa thì mỹ nhân này là đóa hồng đẹp nhất: Thần thái có một không hai, như giấc mơ giữa đời thực

Ngày 26 tháng 8, Netflix đã khiến các tín đồ phim ảnh và thời trang trên toàn cầu bùng nổ khi tung ra loạt ảnh first look đầu tiên của Emily in Paris mùa 6. Đây là phần phim cuối cùng, khép lại hành trình đầy sắc màu của cô nàng người Mỹ tại châu Âu. Dù đã 6 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên bước chân đến kinh đô ánh sáng vào năm 2020, nhân vật trung tâm Emily Cooper do minh tinh Lily Collins thủ vai vẫn giữ trọn vẹn nét tinh nghịch, thông minh cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng, mặn mà theo thời gian.

Trailer được tung ra trước đó. (Nguồn: Netflix)

Trong những khung hình vừa được công bố, người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước visual lộng lẫy cùng gu thời trang đỉnh cao của Emily. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cô diện chiếc áo khoác gấm thêu họa tiết chỉ vàng đầy sang trọng, tay cầm đôi giày cao gót vàng kim lấp lánh rực rỡ. Thần thái của Lily Collins toát lên vẻ kiêu kỳ, đầy tự tin, tựa như một giấc mơ lãng mạn giữa đời thực.

Ảnh: Netflix

Ảnh: Netflix

Ở một look khác, Emily rũ bỏ vẻ ngoài cầu kỳ thường thấy để hòa mình vào tinh thần phóng khoáng của vùng biển Địa Trung Hải rực nắng. Cô diện một bộ trang phục mùa hè, chạy trên biển mang đến một nguồn năng lượng căng tràn sức sống, tựa như một thước phim tuyệt đẹp tôn vinh sự tự do và thanh xuân rực rỡ. Khi ngồi cùng bạn ở công viên, cô toát lên vẻ thanh lịch mà phá cách trong chiếc váy họa tiết hoa đầy màu sắc.

Hay trong khung hình "bộ tứ quyền lực" của văn phòng Agence Grateau, người đẹp lại thả dáng cực cháy trong chiếc váy lệch vai họa tiết hươu cao cổ thời thượng, quyến rũ. Ngắm nhìn diện mạo này, người hâm mộ chỉ biết gật gù cảm thán: Nếu Paris là một rừng hoa ngập tràn hương sắc thì Emily chính là đóa hồng đẹp nhất, rực rỡ nhất giữa lòng kinh đô ánh sáng.

Ảnh: Netflix

Ảnh: Netflix

Ảnh: Netflix

Bước sang mùa thứ 6, mạch phim sẽ đưa Emily vào một kỷ nguyên mới của tham vọng và sự lãng mạn. Theo dòng sự kiện từ cuối mùa 5, sau khi kết thúc mối tình với người thừa kế nước Ý Marcello Muratori, Emily quay trở lại Paris. Đúng lúc này, chàng đầu bếp Gabriel (Lucas Bravo) đã gửi cho cô một bức bưu thiếp mời cô đến Hy Lạp. Loạt ảnh first Look mới nhất đã hé lộ phân cảnh Emily đặt chân đến Hy Lạp và Monaco. Những xung đột bất ngờ trong công việc tại Agence Grateau cùng các mối quan hệ tình cảm phức tạp buộc cô phải đưa ra quyết định cuối cùng để lựa chọn giữa sự nghiệp đỉnh cao, tiếng gọi của trái tim và cuộc sống mà cô đã dày công xây dựng tại Pháp.



Ảnh: Netflix

Bên cạnh sự tỏa sáng của Lily Collins, dàn diễn viên quen thuộc cũng đồng loạt trở lại để cùng tạo nên một cái kết trọn vẹn cho tác phẩm. Khán giả sẽ tiếp tục gặp lại cô bạn thân cá tính Mindy Chen (Ashley Park), chàng đầu bếp lịch lãm Gabriel (Lucas Bravo), sếp nữ sành điệu Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), cùng các gương mặt được yêu thích như Alfie (Lucien Laviscount) và Luc (Bruno Gouery).

Mùa thứ 6 và cũng là mùa cuối cùng của Emily in Paris được ấn định ra mắt trọn vẹn vào ngày 24/12 (đúng đêm Giáng sinh) trên nền tảng Netflix. Đây chắc chắn sẽ là món quà cuối năm bùng nổ cảm xúc dành cho những ai đã đồng hành cùng đóa hồng Emily suốt hành trình dài vừa qua.

Nguồn: Netflix