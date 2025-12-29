Vỡ mộng "Emily in Paris": Thực tập sinh Marketing kể chuyện đời thực, sếp Pháp không hề ghê gớm nhưng "trai đẹp nhà bên" thì chỉ có trong mơ

Chúng ta đều từng ít nhất một lần mê mẩn hình ảnh cô nàng Emily Cooper sải bước trên đường phố Paris với những bộ cánh rực rỡ, những chàng trai si tình và công việc trong mơ. Nhưng liệu cuộc sống của một nhân viên Marketing tại kinh đô ánh sáng có thực sự hào nhoáng như vậy? Erin - một cô gái người Anh, cũng đến Paris làm thực tập sinh đúng thời điểm bộ phim ra mắt đã có một bài chia sẻ "bóc trần" sự thật. Từ chuyện ăn mặc của phụ nữ Pháp, thái độ của sếp nơi công sở cho đến chuyện hẹn hò, tất cả đều là một gáo nước lạnh tạt vào những mộng mơ, nhưng đồng thời cũng hé lộ một Paris chân thật, đời thường và thú vị theo cách rất riêng.

Khởi đầu của giấc mơ và sự trùng hợp định mệnh

Vào một buổi sáng tháng Mười lạnh lẽo, Erin ngồi co ro tại nhà ga St Pancras ở London, tay ôm khư khư cốc cà phê đen nóng hổi và chiếc bánh sừng bò mua vội, chờ đợi chuyến tàu đưa mình đến Paris. Vali của Erin chật ních những chiếc áo trench coat kinh điển, quần jeans và tất cả những đôi bốt cao cổ mà Erin có thể nhét vừa. Erin đang trên đường đến thành phố lãng mạn nhất thế giới để bắt đầu kỳ thực tập Marketing tại một công ty Pháp. Khi nhận được lời mời làm việc, Erin đã phấn khích đến mất ngủ. Đó là cơ hội để sống và làm việc tại thành phố Erin yêu thích nhất, nơi Erin từng gắn bó vài năm thời thơ ấu và thuộc nằm lòng từng ngóc ngách.

Nhưng điều Erin không ngờ tới là bộ phim đình đám "Emily in Paris" của Netflix lại ra mắt đúng một tuần trước khi Erin lên đường. Anh trai Erin, sau khi nhận được bức ảnh bữa sáng kiểu Pháp Erin gửi về, đã nhắn tin trêu chọc: "Emily ở Paris à? Phải gọi là Erin ở Paris mới đúng". Quả thực, không chỉ trùng hợp chữ cái đầu trong tên gọi, chương mới cuộc đời Erin có quá nhiều điểm chung với nhân vật của Lily Collins. Erin cũng chuyển đến Paris một mình, cũng làm trong ngành Marketing, cũng mê mẩn thời trang, nghiện bánh pain au chocolat và nhìn thành phố này qua lăng kính màu hồng phấn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa Erin và Emily chính là sự thấu hiểu về hiện thực. Là một người Anh từng sống ở Pháp, Erin ít bị sốc văn hóa hơn, và cũng tỉnh táo hơn để nhận ra những điều bộ phim đã "tô vẽ" quá đà về nơi Erin gọi là nhà.

Người Pháp: Thẳng thắn chứ không thô lỗ

Sai lầm lớn nhất và rõ ràng nhất của bộ phim chính là cách xây dựng hình tượng người Pháp. Erin thừa nhận việc mình nói trôi chảy tiếng Pháp là một lợi thế lớn, nhưng ngay cả khi bạn bè người Anh của Erin sang thăm và giao tiếp bằng tiếng Anh, Erin chưa bao giờ chứng kiến sự thô lỗ hay thái độ cay nghiệt kiểu "Sylvie" (sếp của Emily trong phim). Chắc chắn, Emily trong phim có phần hơi sấn sổ và lười học tiếng bản địa, nhưng việc khắc họa người Pháp như những kẻ xấu tính là một sự biếm họa quá đà.

Thực tế, người Pháp dè dặt và thẳng thắn hơn người Anh rất nhiều. Trong công việc, sếp và đồng nghiệp thường đưa ra những chỉ thị rất ngắn gọn, súc tích kiểu: "Erin, Erin cần xong việc này trước 5 giờ chiều". Nó khác hẳn với kiểu lịch sự rườm rà của người Anh: "Phiền bạn làm giúp Erin cái này trước 5 giờ chiều được không, nếu có thể?". Dù giọng điệu có phần lạnh lùng và hơi thờ ơ, nhưng Erin thấy đồng nghiệp của mình bao gồm cả những vị sếp quyền lực đều rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Họ không hề ghét bỏ người nước ngoài như phim mô tả.

Thời trang công sở: "Tạm biệt" những bộ cánh lòe loẹt

Nếu bạn mong chờ được thấy những bộ cánh rực rỡ sắc màu, phối hợp đủ loại phụ kiện như Emily trên đường phố Paris, bạn sẽ thất vọng tràn trề. Thời trang trong phim là một sự cường điệu. Ngay cả nhân vật Camille - người được cho là có gu ăn mặc "Pháp" nhất phim cũng diện những bộ váy mà hiếm cô gái Pháp đời thường nào mặc.

Phụ nữ Paris thực thụ tôn thờ sự tối giản và thanh lịch. Không ai ăn mặc như một con vẹt sặc sỡ đi làm cả. Phong cách của họ xoay quanh những chiếc quần jeans cắt may hoàn hảo, những đôi giày thể thao trắng sạch bong, áo khoác dáng dài tinh tế và một chiếc khăn quàng cổ hờ hững. Và đừng nói đến chuyện tóc tai. Phụ nữ Pháp tự hào với mái tóc "rối tự nhiên" (undone look), kiểu như vừa ngủ dậy nhưng vẫn đẹp, chứ không phải những lọn tóc xoăn được sấy phồng hoàn hảo hay mái tóc vàng thẳng tắp như trong phim. Sự quyến rũ của họ đến từ thần thái "không cần cố gắng", chứ không phải từ những món đồ hiệu đắp lên người.

Bữa trưa văn phòng và những lầm tưởng về lối sống

Về bối cảnh thành phố, bộ phim làm khá tốt. Căn hộ của Emily nhỏ xíu một cách thực tế giống hệt căn phòng khiêm tốn của Erin. Những địa điểm quay phim như Jardin du Palais Royal đúng là đẹp như mơ, dù hiện tại chúng đã tràn ngập khách du lịch TikTok đến check-in. Đồ ăn cũng vậy, bánh sừng bò và rượu vang ở đây thực sự ngon hơn bất cứ đâu. Tuy nhiên, lối sống hào nhoáng thì cần xem lại.

Là một nhân viên Marketing, dĩ nhiên Erin cũng có những sự kiện hào nhoáng thi thoảng. Nhưng trái ngược với cảnh những bữa trưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ bên ly rượu vang, thực tế dân văn phòng Paris bận rộn hơn nhiều. Phần lớn đồng nghiệp của Erin thường gọi McDonald's hoặc sushi mang về, rồi ngồi ăn ngay trên ghế sofa trong văn phòng. Và Erin, cô thực tập sinh ngoại quốc, luôn được mời tham gia cùng họ trong những giờ phút xả hơi đó, chứ không hề bị cô lập hay bỏ rơi đi ăn trưa một mình như Emily tội nghiệp. Người Pháp không hề khó gần hay tẩy chay người mới như chúng ta vẫn sợ.

Hẹn hò và kết bạn: Không có "soái ca" đầu bếp nhà bên đâu!

Điều khiến Erin "vỡ mộng" nhất có lẽ là chuyện tình cảm. Dù Erin hòa nhập tốt với đồng nghiệp, nhưng để len lỏi vào những nhóm bạn thân lâu năm của người Pháp là cực kỳ khó khăn. Hầu hết những người bạn thân thiết Erin kết giao được trong thời gian ở đây đều là người nước ngoài giống Erin: Một cô gái Áo, một cô bạn lai Pháp - Anh và hai chàng trai Anh.

Và xin hãy quên đi giấc mơ về anh chàng Gabriel đẹp trai nhà bên. Erin cũng có một người bạn cùng nhà là đầu bếp bánh ngọt người Mỹ đang học tại trường Cordon Bleu danh tiếng. Nghe thì có vẻ giống Gabriel đấy, nhưng thực tế thì cậu ấy ít cơ bắp hơn và cũng bớt phần lãng tử hơn nhiều. Ý tưởng về việc gặp gỡ các đối tượng hẹn hò lãng mạn ở mọi ngóc ngách, gõ cửa nhầm phòng rồi yêu luôn anh hàng xóm nóng bỏng... chỉ là kịch bản phim hài lãng mạn thôi.

Hẹn hò ở Paris hiện đại cũng giống như mọi thành phố lớn khác: Phụ thuộc vào các ứng dụng hẹn hò online. Đúng là Erin đã đi hẹn hò rất nhiều, nhưng chuyện tình cờ va phải một anh chàng bếp trưởng tại một nhà hàng mới nổi ngay dưới tầng nhà mình ư? Trong mơ thôi nhé, Emily. À xin lỗi, ý Erin là Erin... Nhưng dù sao đi nữa, dù không giống phim, Paris vẫn có một sức hút kỳ lạ khiến bạn không thể nào ghét bỏ, chỉ là hãy yêu nó một cách thực tế hơn mà thôi.