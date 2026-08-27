"Chị đại showbiz" U60 body cỡ này, hội đàn em trẻ hơn phải ghen đỏ mắt!

Làng giải trí Hàn Quốc luôn sản sinh ra vô số biểu tượng nhan sắc, nhưng để giữ vững ngôi vị "nữ hoàng quyến rũ" bất chấp thời gian thì cái tên Kim Hye Soo mãi đứng ở vị trí độc tôn. Mới đây, sự trở lại đầy ngoạn mục của cô trong bộ phim truyền hình mới mang tên The Affair was Just the Beginning đã lập tức càn quét mọi diễn đàn mạng xã hội.

Trong phim, Kim Hye Soo đảm nhận vai Park Kyung Hee - một nữ CEO kiêm ngôi sao mạng xã hội (influencer) nổi tiếng. Ngay khi những hình ảnh still cut (ảnh cắt từ phim) đầu tiên được nhà sản xuất hé lộ, cộng đồng mạng đã được một phen "dậy sóng" và xốn xang trước thân hình quá đỗi nóng bỏng, quyến rũ của nữ minh tinh. Diện những bộ cánh ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể tuyệt mỹ, biểu cảm sắc sảo cùng thần thái ngút ngàn, Kim Hye Soo chứng minh rằng tuổi tác thực chất chỉ là một con số.

Ảnh: Coupang Play

Ảnh: Coupang Play

Kim Hye Soo U60 mà body "cháy" cỡ này! Ảnh: Coupang Play

Tạo hình của cô trong phim vừa sắc sảo, vừa gợi cảm, nhanh chóng viral vì khoe trọn thân hình săn chắc, vòng eo thon gọn, đôi chân dài và đường cong quyến rũ của “chị đại”. Nhiều netizen bình luận: “U60 mà body thế này thì đàn em phải học hỏi”, “Nhìn chỉ muốn ghen”, “Hack tuổi đến mức không tin được”...

Nhắc đến Kim Hye Soo là nhắc đến một chuẩn mực sắc đẹp mang tính độc bản tại xứ sở kim chi. Dù đã bước sang ngưỡng tuổi U60, nữ diễn viên vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao mà hiếm có ngôi sao trẻ nào bì kịp. Không chạy theo chuẩn mực gầy gò mong manh, Kim Hye Soo chọn cho mình vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy đặn, tràn đầy sức sống với vòng một gợi cảm và đường cong chữ S hoàn mỹ.

Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay qua các khung hình thời trang, cô luôn biết cách biến hóa để trở thành tâm điểm chú ý. Sự tự tin, uy quyền và phong thái của một "chị đại" thực thụ giúp cô luôn giữ vững độ hot bền bỉ qua nhiều thập kỷ, không hề lép vế trước bất kỳ thế hệ đàn em nào. Thậm chí, khi đặt lên bàn cân "đụng hàng" trang phục hay xuất hiện cạnh các đàn em đáng tuổi con cháu, nữ diễn viên sinh năm 1970 vẫn lấn át hoàn toàn nhờ khí chất sắc sảo, quyến rũ khó cưỡng khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ghen tị.

Ảnh: Coupang Play

Ảnh: Coupang Play

1 số tạo hình ấn tượng khác của Kim Hye Soo trong phim The Affair was Just the Beginning. Ảnh: Coupang Play



Nữ minh tinh vô tư "chặt chém" đàn em đang tuổi con khi đụng hàng trang phục. Ảnh: X

Kim Hye Soo sinh ngày 5/9/1970 tại Busan, Hàn Quốc. Cao khoảng 170 cm, cô là một trong những nữ diễn viên hàng đầu với sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm. Kim Hye Soo diễn viên debut từ năm 1985 qua quảng cáo sữa, sau đó chính thức bước vào điện ảnh với phim Ggambo (1986) và nhanh chóng đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards. Những năm 1990, cô trở thành ngôi sao thanh xuân với các vai diễn trong First Love, Partner… và liên tiếp giành giải thưởng lớn, trong đó có Blue Dragon Film Award khi còn rất trẻ.

Ảnh: Noblesse

Ảnh: Noblesse

Kim Hye Soo có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Ảnh: X

Sự nghiệp của Kim Hye Soo được đánh dấu bởi những vai diễn mạnh mẽ, phức tạp và đầy cá tính. Năm 2006, vai Madam Jeong trong Tazza: The High Rollers giúp cô khẳng định vị thế với hàng loạt giải thưởng. Sau đó là các tác phẩm để đời như The Thieves, The Face Reader, Signal, Hyena, Juvenile Justice, Under the Queen’s Umbrella… Nữ minh tinh thường chọn nhân vật có chiều sâu, từ nữ hoàng, luật sư sắc sảo đến những người phụ nữ quyền lực và phức tạp. Khả năng diễn xuất linh hoạt cùng thần thái riêng biệt khiến cô luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn.

Về đời tư, Kim Hye Soo khá kín tiếng. Mối quan hệ được công chúng biết đến nhiều nhất là với diễn viên Yoo Hae Jin, bắt đầu sau khi hợp tác trong Tazza. Hai người công khai năm 2010 và chia tay khoảng năm 2013. Sau đó, cô không tiết lộ chuyện tình cảm, tập trung hoàn toàn vào công việc và giữ hình ảnh chuyên nghiệp. Ở tuổi U60, cô vẫn đều đặn xuất hiện với những dự án chất lượng và phong độ nhan sắc đỉnh cao, xứng danh "chị đại showbiz".

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cận cảnh body đẹp khó tin của nữ minh tinh U60. Ảnh: Instagram

Cô tự tin sánh đôi trai trẻ, như chưa hề có khoảng cách tuổi tác. Ảnh: Instagram



