Sao phim Emily in Paris qua đời vì bệnh ALS

Các thành viên trong gia đình Pierre Deny cho biết, ông qua đời vì bệnh ALS. Đây là một bệnh lý thần kinh tiến triển ảnh hưởng đến các tế bào trong não và tủy sống, gây mất kiểm soát cơ bắp. Theo Mayo Clinic, bệnh làm suy giảm khả năng thở, nói và vận động của bệnh nhân, dẫn đến tê liệt hoàn toàn. Đầu năm nay, nam diễn viên Eric Dane - ngôi sao của các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Grey's Anatomy và Euphoria cũng đã qua đời vì căn bệnh này. Nữ danh ca Roberta Flack cũng bị ALS đánh bại sau 3 năm phát hiện bệnh. Một số nghệ sĩ khác chung sống với những nguy cơ, ảnh hưởng nặng nề từ ALS.

Pierre Deny trong phim Emily in Paris (Ảnh: Netlfix)

Pierry Deny xuất hiện trong mùa thứ ba và thứ tư của phim Emily in Paris đóng vai CEO của một tập đoàn thời trang khổng lồ và là cha của nhân vật Nicholas de Léon (Paul Forman đóng).

Trước đó, nam diễn viên từng tham gia hơn 500 tập phim truyền hình dài tập Demain nous Appartien cũng như nhiều bộ phim khác tại Pháp.

Về phía Emily in Paris, từ bối cảnh Pháp với dàn diễn viên có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Pháp, phim đã có sự mở rộng hơn về không gian tới các thành phố mới. Hiện mùa thứ 6 đồng thời là mùa cuối cùng bắt đầu quay tại Hy Lạp. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng bộ phim lãng mạn với Lily Collins đóng chính vẫn tạo nên hiện tượng mỗi mùa phát sóng trên Netflix. Với câu chuyện tình yêu, thời trang, phong cách sống đậm chất thành thị, Emily in Paris được xem là góp phần tạo thêm sức hút cho kinh đô ánh sáng của nước Pháp.