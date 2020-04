Nếu giải được bài toán này trong 3 phút, con bạn có thể tham dự kỳ thi dành cho những học sinh Tiểu học xuất sắc

IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School) là cuộc thi Toán và Khoa học bằng tiếng Anh thường niên dành cho học sinh tiểu học trên toàn thế giới với mục tiêu giúp học sinh tiểu học phát triển khả năng cao nhất về Toán và Khoa học.

IMSO được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Từ đó đến nay, kỳ thi đã được tổ chức luân phiên tại các quốc gia đăng cai và trở thành một sân chơi quốc tế rất có uy tín đối với học sinh và giáo viên.

Năm 2019, kỳ thi IMSO lần thứ 16 được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Tư duy – Sáng tạo – Kỹ năng vượt trội”. Trong kỳ thi này, Việt Nam đã đưa ra bài toán Vé trùng lặp. Tuy chỉ là một bài toán ngắn nhưng thí sinh cần vận dụng các kỹ năng toán học cùng tư duy logic chặt chẽ thì mới có thể đưa ra đáp án chính xác. Bố mẹ có thể cho con thử sức với bài toán này để xem tài năng toán học của bé đến đâu.



Đề bài toán cụ thể như sau:

Đề Tiếng Anh: The entrance tickets of a music show were numbered consecutively, starting from 1. It is known that one ticket number was sold twice by mistake and all the other ticket numbers were sold exactly once. The sum of all the ticket numbers sold is 1316. What is the ticket number that was sold twice?

Đề dịch ra Tiếng Việt: Vé vào cổng cho một buổi biểu diễn ca nhạc được đánh số thứ tự liên tiếp bắt đầu từ 1. Biết có một vé vô tình bị bán hai lần và tất cả vé còn lại đều chỉ được bán đúng một lần. Tổng các số trên tất cả vé đã bán là 1316. Hỏi vé bị bán hai lần đánh số bao nhiêu?

Đáp án bài toán:

Lời giải bằng Tiếng Việt

Lời giải bằng Tiếng Anh: