Netizen "phát sốt" trước khả năng nói tiếng Anh của dàn MC, BTV đình đám VTV: Ai cũng đỉnh hết sức!

Khánh Vy là cái tên đã quá quen thuộc với mọi người. Ngoài công việc là một MC, cô nàng Gen Z xinh đẹp này còn là một YouTuber, một TikToker đầy trẻ trung nữa. Nội dung sáng tạo của Khánh Vy phần lớn đều rất gần gũi, có đôi khi, cô nàng chẳng cần tìm đề tài đâu xa mà từ chính công việc và các đồng nghiệp ở nhà đài VTV của mình thôi.

Như mới đây chẳng hạn, một video trên kênh TikTok của Khánh Vy đã thu hút rất nhiều lượt xem. Video về chủ đề rất hay ho đó chính là "Kiểm tra Tiếng Anh của MC, BTV tại VTV". Đa phần bình luận bên dưới video đều dành lời khen các MC, BTV khi không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng tài năng.

Video của cô nàng Khánh Vy đã thu về hơn 2,8 triệu lượt xem và hơn 134,8 nghìn lượt yêu thích

Xuất hiện đầu tiên trong video là MC Đức Bảo - một trong những người dẫn chương trình quen thuộc với nhiều khán giả. Là MC song ngữ nổi tiếng từng dẫn hàng loạt sự kiện tầm cỡ bằng tiếng Anh như: Khai mạc SEA Games 31, Miss Universe Việt Nam 2022... nên không có gì khó hiểu khi thử thách này không thể làm khó được MC Đức Bảo.

Theo đó, khi được Khánh Vy hỏi "3 sentences that you use the most as an TV Host" (3 câu nói bạn hay dùng nhất với vai trò người dẫn chương trình truyền hình), MC Đức Bảo đã ngay lập tức trả lời rằng: Ladies and gentlement (Quý vị thân mến), It is my honor (Hân hạnh của tôi khi), Thank you and see you again (Cảm ơn và hẹn gặp lại). Dù chỉ là 3 câu trả lời ngắn, nhưng đã cho thấy khả năng phát âm và phản xạ tiếng Anh của anh cực kỳ nhạy bén.

Khả năng phát âm và phản xạ tiếng Anh của MC Đức Bảo cực kỳ nhạy bén

MC Đức Bảo từng dẫn rất nhiều sự kiện bằng tiếng Anh

Cũng không hề kém cạnh, BTV Lan Anh là người xuất hiện thứ 2 trong video. Cô được mọi người đánh giá với khả năng "bắn" tiếng Anh không khác gì người bản xứ. Để chứng minh rõ nét hơn, khi được Khánh Vy hỏi "3 principles for work" (3 nguyên tắc công việc), BTV Lan Anh đã câu trả lời cực kỳ slay.

Cô chia sẻ: "Since I do news presenting, so that would be updated, accurate, relevant to the audience" (Vì mình làm tin tức nên sẽ cập nhật, chính xác, phù hợp với khán giả). Với phong thái tự tin, câu trả lời lưu loát, BTV Lan Anh đã khiến không ít khán giả "mắt chữ A, mồm chữ O" vì khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình.

BTV Lan Anh là người xuất hiện thứ 2 trong video

MC Phí Linh cũng góp mặt trong video này. Cũng giống như MC Đức Bảo, vì đã có nhiều kinh nghiệm dẫn song ngữ, dẫn bằng tiếng Anh cho rất nhiều sự kiện, chương trình tầm cỡ nên khi được Khánh Vy hỏi: "What is the best compliment you're ever got?" (Đâu là lời khen tuyệt nhất mà chị từng có), Phí Linh không hề nao núng. Cô đã ngay lập tức đáp lại bằng vốn ngoại ngữ lưu loạt của mình, rằng: "You had changed my perception of a great MC" (Bạn đã thay đổi quan điểm của tôi về một người dẫn chương trình giỏi).

MC Phí Linh cũng góp mặt trong video này

MC Phí Linh tại sự kiện SEA Games 31

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần xuất sắc đó chính là sự xuất hiện của người "cầm trịch" chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia - BTV Ngọc Huy. Khi được hỏi "3 words to describe yourself" (3 từ để miêu tả bản thân), chàng MC quốc dân đã bật mí đáp án: Simple (Đơn giản), Generous (Hào phóng), Family-centric (Hướng về gia đình).



Trước màn thể hiện không thể xuất sắc hơn của 4 MC "nhà đài", netizen ai nấy đều tỏ ra vô cùng thích thú:

- Các anh chị thực sự quá đỉnh! Được trở thành MC, BTV VTV là ước mơ bấy lâu của mình. Anh chị sẽ mãi là hình tượng để em cố gắng ạ!

- Cũng dễ hiểu thôi bởi làm việc tại môi trường cạnh tranh như VTV, các anh chị phải cố gắng rất nhiều mới có được chỗ đứng trong lòng khán giả như bây giờ. Quá khâm phục anh chị!

- Nghe giọng điệu, sự tự tin trong cách nói tiếng Anh của anh chị khiến mình chết mê chết mệt. Chỉ ước được một phần giống anh chị.

Video: TikTok Khánh Vy Official